V Piranu padel s čolna, ta se je vrtel brez nadzora

V ponedeljek ob 16.35 so policisti prejeli obvestilo, da je pred mandračem v Piranu nekdo padel z gliserja, čoln pa se vrti brez nadzora.

Po prvih podatkih je voznik spregledal val, zato je padel s čolna. Na kraju je bilo ugotovljeno, da upravitelj gumenjaka, 23-letnik iz Ajdovščine, ni poškodovan. Ribič ga je rešil iz morja. Na kraj so bili takoj napoteni policisti in obe plovili, P-08 in P-16.

Patrulja s plovilom P-16 je priplula do gumenjaka in se z desnim bokom poskušala nasloniti na njegov bok z namenom zaustavitve oziroma vkrcanja člana posadke, ki bi prevzel nadzor nad plovilom in ga ustavil. Plovilo so nato ustavili policisti pomorske policije s plovilom P-16. Eden od policistov je pri tem skočil na plovilo in ga fizično ugasnil. Plovilo P-16 je bilo pri tem poškodovano in je trenutno neplovno.

Moški (23) ima dovoljenje za plovbo, znaki kaznivega dejanja niso bili ugotovljeni.