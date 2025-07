V petek že opozarjajo na močnejše nevihte z vetrom, možna toča. Nato sledi šokanten preobrat

Danes bo jasno in vroče, pozno popoldne bo predvsem v Alpah lahko nastala kakšna kratkotrajna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V petek dopoldne bo še precej jasno. Popoldne se bodo od severa predvsem v notranjosti začele pojavljati krajevne nevihte, kakšna bo lahko tudi močnejša.

V petek dopoldne bo še sončno in zgodaj tudi vroče, popoldne pa se bodo v notranjosti od severa začele pojavljati nevihte. Ob tem bo marsikje zapihal okrepljen severni veter. Možno bo tudi kakšno krajevno neurje – to pomeni nalive, močne sunke vetra, udare strel, možna je tudi toča.

Ob tem Neurje.si navaja, da bo petek vročina na severu in deloma v osrednji Sloveniji nekoliko popustila, kar bo posledica vpliva oslabljene vremenske fronte, ki se bo pomikala čez območje Alp. Ta fronta bo povzročila dinamične spremembe v ozračju.

Na Štajerskem razvoj močnejših neviht z vetrom in nalivi, možna tudi toča

Huda vročina zajela tudi Balkan V primežu vročinskega vala je te dni tudi Hrvaška, kjer bodo temperature danes ponekod dosegle 38 stopinj Celzija. Oranžno vremensko opozorilo zaradi izjemno visokih temperatur velja za zagrebško območje in celotno jadransko obalo. Pred nevarno vročino svarijo tudi drugod na Balkanu, za dele BiH in Srbije so izdali rdeče vremensko opozorilo.

Že v zgodnjih dopoldanskih urah se pričakuje pojav krajevnih ploh in neviht na severu države, ki se bodo čez dan širile proti jugu. Predvsem na Štajerskem lahko pričakujemo razvoj močnejših neviht z vetrom in nalivi, možen pa je tudi pojav toče, so še navedli na Neurje.si.

Preobrat v začetku tedna, v torek le 18 stopinj

V soboto bo sončno, vročina bo v notranjosti nekoliko popustila. V nedeljo bo še dokaj sončno s popoldanskimi krajevnimi plohami in nevihtami, napoveduje Arso.

Če bodo popoldanske temperature v ponedeljek še med 20 in 25, pa v torek marsikje ne bodo dosegle niti 20 °C.

FOTO: Arso

FOTO: Arso

A že v začetku prihodnjega tedna se obeta preobrat. Osvežilo se bo, temperature bodo padle. V noči na ponedeljek nas bo od zahoda dosegla dokaj izrazita vremenska fronta, ki bo na vreme pri nas vplivala še v torek. Plohe in nevihte bodo najprej zajele zahodne kraje, a ponedeljek in torek bosta po vsej Sloveniji povečini oblačna dneva s pogostimi padavinami. Tudi ohladilo se bo. Kot kažejo trenutni izračuni vremenskih modelov bo skupna količina dežja, ki bo padel v ponedeljek in torek, večinoma od 30 do 60 mm, je navedel Arso. Tako bodo v ponedeljek najvišje dnevne temperature okoli 25 stopinj, v torek, pa le do 18.