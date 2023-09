V petek v Ljubljani zaprte te ulice: avtobusi in nekatera parkirišča bodo brezplačni

Ta teden poteka Evropski teden mobilnosti, kampanja Evropske komisije za spodbujanje čistega in trajnostnega prevoza, v kateri sodelujejo tudi številne slovenske občine. Kampanja se bo končala v petek s tradicionalnim dnevom brez avtomobila.

Z mestne občine Ljubljana so sporočili, da bo v ta namen v petek uporaba avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) brezplačna, prav tako parkiranje na parkiriščih P+R.

V petek bodo za motorni promet zaprte nekatere ceste:

ČS Bežigrad: zapora Črtomirove ulice med 9. in 13. uro

ČS Moste: zapora povezovalne poti od Brodarjevega trga do Rusjanovega trga med 7. in 20. uro

ČS Trnovo: zapora Eipprove ulice med 9. in 13. uro

ČS Dravlje: zapora Kamnogoriške ceste od križišča z ulico Bratov Babnik do križišča s Čebelarsko ulico med 9. in 12. uro

Med 8. in 18. uro bo spremenjen tudi prometni režim na Cesti slovenskih kmečkih uporov (cesta na Ljubljanski grad). Obiskovalce tako kot vse druge dni v letu vabijo k trajnejši izbiri dostopa do ljubljanskega – po kateri izmed pešpoti ali s tirno vzpenjačo.

Posebnost letošnje izvedbe tedna mobilnosti so aktivnosti za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje po državi. Pod motom Pospravimo ulice občine prebivalce ozaveščajo, da lahko kljub primerni infrastrukturi obstajajo slabe prakse, ki onemogočajo ali otežujejo hojo in kolesarjenje. Med ovire med drugim spadajo napačno parkirani avtomobili, neprimerno postavljeni smetnjaki in nevzdrževane zelene površine.