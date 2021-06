V petek 11 novih okužb in dve smrti

Znani so najnovejši podatki o epidemiološkem stanju v državi. Pristojni so v petek opravili 952 PCR-testov in potrdili 11 novih okužb. Delež pozitivnih testov je tako 1,2-odstoten. V bolnišnicah se zdravi 74 oseb, 24 pa jih potrebuje intenzivno nego. Umrli sta dve osebi.Vse potrebne odmerke cepiva je doslej sicer prejelo 30,5 odstotka državljanov.