V parku spora k miru vabijo jaslice (FOTO)

DRAGO PERKO K jaslicam v skladu s covidnimi standardi FOTO: Drago Perko

DRAGO PERKO Decembrsko vzdušje FOTO: Drago Perko

DRAGO PERKO Ko luči obsijejo lične skulpture.

DRAGO PERKO V Trebnjem so poskrbeli za spletni prenos. FOTO: Drago Perko

Mi imamo Trebnje radi!

Je tak čas. Čeprav s covidom-19 in koronavirusom zaznamovan. Neke stvari so trajne in večne. Med te zagotovo sodijo jaslice. Po novem so jih na planem postavili tudi v občini Trebnje. »V osrčju mesta smo pred letom ugotovili, da imamo prostor, ki je prepuščen samemu sebi. Se je že pojavil problem, kdo bo kosil. In smo v Krajevni skupnosti Trebnje rekli, pa dajmo temu prostoru neko dodano vrednost,« se ozre nazaj, predsednik krajevne skupnosti. Na tem koncu Dolenjske so pljunili v roke. »Dejansko nismo imeli prostora, kjer bi postavljali skulpture iz Galerije likovnih samorastnikov, ki so bile 20 let v depoju,« nadaljuje Smuk, KS je strnil moči s CIK Trebnje, ki upravlja galerijo. »V dobrih dveh letih smo tole uredili, pred dnevi pa počrpali še zadnja evropska sredstva,« poudari Smuk, ki je vesel, da so dobili v prvi fazi prijetno urejeno ploščad. »V preteklosti je bilo precej Trebanjcev uspešnih v športu in drugače. Zdaj imamo v sklopu ploščadi tudi možnost sprejemov,« pa opozori na centralno skulpturo, ki služi tudi kot oder, zavoljo odprte zadnje stene pa ni masivna ali moteča.Naročene že februarjaZdaj je postala dom jaslic, ki bodo tu ves adventni čas. »Do zdaj so bile jaslice v cerkvi, ne pa v osrčju mesta,« pove Smuk, ki jih je s svojo ekipo naročil že februarja, da jih je mojster kipar in slikariz Ložnice pri Velenju pravočasno izdelal. Iz hrasta so. Za zdaj so postavili sedem figur, pet jih še pride, da bo osnova narejena, potem pa jih bodo selili po parku. Tudi na blagoslovu, bilo je na prvo adventno nedeljo, se je zbralo kar nekaj ljudi. Pa so se držali pametno, preudarno, v duhu razmer in časa, ki vlada. Četrt pred peto je na blagoslov prišel domači župan, nekaj trenutkov za njim še sveže posvečeni diakoniz župnije Kostanjevica na Krki, zdaj pa službuje v Trebnjem. Ker sta oba domača duhovnika, takokot, zbolela, je prišel na svoj prvi blagoslov jaslic mladi diakon. Domačini so poskrbeli za spletni prenos. Uvodoma smo prisluhnili Kvartetu Strmole, ki je družinski kvartet, ki ga odlikuje izjemno ubrano večglasno petjein»S to formo vivo smo dobili prijeten prostor za prireditve,« je novost v osrednji krajevni skupnosti pohvalil župan, ki se je še zahvalil vsem partnerjem v projektu. »Mi imamo Trebnje radi!«