V Orehku nov primer izkoriščanja tujih delavcev! »Ujeti smo in nas ustrahujejo«

Okoli 40 turških delavcev gradbenega podjetja Yapi Merkezi v javnem pismu opozarja, da jih delodajalec od 21. marca zadržuje v delavskem naselju v Orehku, in da so deležni poskusov ustrahovanja, poroča TV Slovenija. Iz 2TDK so sporočili, da z veliko resnostjo jemljejo navedbe delavcev ter da od turškega podjetja zahtevajo pojasnila.

»Od delodajalca nismo prejeli nobenega dela niti razlage o našem statusu, veliko sodelavcev je bilo prisiljenih podpisati sporazumno odpoved pogodbe o zaposlitvi, izpostavljeni smo verbalnemu nadlegovanju, psihičnemu pritisku in stalnim poskusom ustrahovanja. Ostajamo v negotovosti in zato ne moremo sprejeti drugih ponudb za delo,« je zapisano v javnem pismu, pod katerega so se podpisali delavci turškega podjetja Yapi Merkezi.

Kot so navedli turški delavci, ki so do nedavnega gradili predore na drugem tiru Divača-Koper, jih je okoli 40, njihovo psihično stanje pa se slabša. »Med nami prihaja do napetosti, obstaja vse večje tveganje za fizične prepire,« so opozorili. Za kakršnekoli incidente, ki bi se lahko zgodili, bodo odgovorni Yapi Merkezi, Kolektor in drugi, so poudarili.

Turški delavci trdijo, da jih zadržujejo in psihično nadlegujejo

Po poročanju TV Slovenija se je 400 delavcev vrnilo v Turčijo, 40 do 50 pa jih je ostalo in želijo delati v Sloveniji. »2TDK nam ne pomaga. Kolektor nam ne pomaga. Sindikat nam ne pomaga,« je dejal eden izmed turških delavcev Düzgün Buldu. Ob tem je za pomoč prosil slovensko vlado.

Oskar Komac iz Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije je za TV Slovenija pojasnil, da je podjetje Yapi Merkezi marca odpustilo 90 odstotkov zaposlenih. Ponudili so jim sporazumne odpovedi in povračilo vseh stroškov.

»Večina delavcev je te sporazume podpisala in očitno so ti ljudje, ki so, če temu tako rečemo, nasedli, zdaj v tem kampu v Orehku in jaz srčno upam, da niso zdaj ostali v zraku,« je dejal.

Če delavci nimajo delovnega dovoljenja, jim preneha veljati tudi dovoljenje za bivanje. A po Komacovih informacijah še niso izgubili delovnega dovoljenja in so še vedno zaposleni v turškem podjetju.

Kdo bo odgovoren?

Z ministrstva za infrastrukturo so za TV Slovenija odgovorili, da od družbe 2TDK kot od njihovih podizvajalcev zahtevajo dosledno spoštovanje predpisov. Na 2TDK medtem pravijo, da z veliko resnostjo jemljejo navedbe delavcev in da od turškega podjetja zahtevajo pojasnila.

V družbi Kolektor so poudarili, da družba ni delodajalec delavcev, ki so nastanjeni v delavskem naselju Orehek. Zatrdili so, da zagovarjajo spoštovanje pravic delavcev in pričakujejo spoštovanje zakonodaje vseh sodelujočih v projektu.