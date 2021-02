V okviru projekta #tukajzate iskalci zaposlitve do nižjih cen različnih storitev

Dobra dosegljivost za večjo povezljivost

Nadgrajujte svoja znanje in kompetence

Naj avtomobilsko zavarovanje ne bo tolikšen strošek

Kje pridobiti potrdilo o statusu iskalca zaposlitve

Epidemija pa je žal le poglobila finančne stiske marsikatere družine in posameznika. Brez rednega mesečnega dohodka je seveda vsako znižanje osebnih stroškov dobrodošlo, kar so prepoznali tudi partnerji projekta #tukajzate – bob, WIZ in Kompetenca. S popusti za izbrane storitve želijo tako vsaj malo razbremeniti aktivne iskalce zaposlitve, hkrati pa jih na njihovi poti podpreti. Ponudbo #tukajzate je mogoče izkoristiti do 31. marca s priloženim potrdilom o prijavi na Zavodu RS za zaposlovanje, ki ni starejše od 30 dni.Dandanes je biti povezan praktično nepogrešljivo, v obdobju iskanja zaposlitve pa je to še bolj pomembno, saj morajo biti kandidati v vsakem trenutku na voljo in dosegljivi ter odzivni, ko se pojavi nova priložnost. To omogočajo mobilne storitve ter hitra in zanesljiva internetna povezava.. Ponudbo lahko izkoristijo obstoječi in novi naročniki, ki jim bodo v obliki dobropisa. Ponudba velja za. Brez vezave in brez skritih stroškov.Iskanja službe se je treba lotiti resno in odgovorno, saj s pravim pristopom na morebitnega bodočega delodajalca naredimo dober vtis. Podjetje Kompetenca bo tako v sklopu projekta #tukajzate za iskalce zaposlitve organiziraloz nasloviCilj delavnic je predstavitev novih informacij in veščin, ki bodo posameznikom pomagale pri iskanju zaposlitve in jih hkrati opremile z nepogrešljivimi znanji. Aktivnim iskalcem zaposlitve dodatno, in sicer za karierno svetovanje, karierno svetovanje s psihološkimi testi in psihološko svetovanje. Celotna ponudba je dostopnaZa marsikoga, še posebej nezaposlene, je sklenitev avtomobilskega zavarovanja pogosto visok strošek. WIZ aktivnim iskalcem zaposlitve v okviru projekta #tukajzate zato ponuja možnost. Celoten postopek sklenitve zavarovanja WIZ Avto je možno opraviti v zgolj nekaj minutah brezkontaktno po spletu, na voljo pa je tudi pomoč za manj vešče uporabnike. Zavarovanje v okviru projekta #tukajzate je mogoče skleniti za lastno osebno vozilo, več o ponudbi pa najdeteVsi zainteresirani brezposelni, ki želijo izkoristiti ponudbe projekta #tukajzate, se lahko obrnejo na, ki jim bo izdal, s katerim lahko uveljavljajo vse ugodnosti. Potrdilo lahko brezposelni iskalci zaposlitve najenostavneje naročijo na portaluin ga prejmejo v treh delovnih dneh na naslov stalnega prebivališča.Četudi morda sami niste iskalci zaposlitve, mogoče poznate koga, ki bi bil ponujenih ugodnosti vesel, zato ne oklevajte in novico delite s tistimi, ki potrebujejo podporo. #tukajzate