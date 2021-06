V okolici Postojne raste turška vas: prihaja 450 turških delavcev

V Postojni te dni pričakujejo prvo skupino 450 gradbenih delavcev iz Turčije, ki bodo gradili železniški tir med Koprom in Divačo, poroča TV Slovenija. Do jeseni bodo nastanjeni v turističnih objektih, septembra pa se bodo preselili v naselje, ki bo prav zanje zgrajeno v Orehku v Postojni. Pri nas bodo delali tri leta.



Okoliške prebivalce je malo zaskrbelo, ker bo dvakrat toliko prišlekov, kolikor je tam prebivalcev, a je Tina Klanjšek iz krajevne skupnosti Orehek povedala, da jim je turško podjetje zagotovilo, »da bodo vsi shodi delavcev zavarovani, organizirani, tako da se delavci naj ne bi prosto gibali po terenu«. Župan občine Postojna Igor Marentič je dejal, »da so to delavci, ki bodo garali sedem dni na teden. Imeli bodo vodene izhode, obisk Postojnske jame …«



Podjetje bo imelo svojega zdravnika, kuharja, pralnico, trgovino in 24-urno varovanje.

