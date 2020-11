V odplakah so našli kronski dokaz o koroni

Raziskovalci z Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so prvič v Sloveniji zaznali RNA novega koronavirusa v odpadnih vodah, in sicer na infekcijski kliniki, že ko je bil hospitaliziran le en okužen bolnik. Virus sars-cov-2, ki povzroča covid-19, je namreč mogoče zaznati v blatu simptomatskih in asimptomatskih bolnikov, iz česar sledi, da lahko odpadna voda vsebuje ribonukleinske kisline (RNA) novega koronavirusa.Prve dokaze so našli na Nizozemskem, oddelek za javnozdravstveno mikrobiologijo na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), ki že zelo dolgo preiskuje patogene mikroorganizme v odpadnih ...