V obeh Goricah slovesno: Pirc Musarjeva spregovorila tako v slovenskem kot italijanskem jeziku

Predsednica države Nataša Pirc Musar in predsednik Italije Sergio Mattarella sta na otvoritveni slovesnosti letošnje Evropske prestolnice kulture Nova Gorica-Gorica na Trgu Evrope, ki delno leži v Sloveniji, delno v Italiji in združuje obe Gorici, izpostavila pomen sodelovanja. Slišati je bilo tudi besede o moči, ki jo ima kultura.

Slovenska predsednica, ki je italijanskega kolega pozdravila v njegovem maternem jeziku kot dragega prijatelja, je izpostavila zgodovinski pomen EPK, ki ga bosta tokrat prvič v zgodovini Evropskih prestolnic kultur kot eno somestje gostila Nova Gorica in italijanska Gorica. Ob koncu govora je tako v slovenskem kot italijanskem jeziku pozvala k Evropi brez meja in se s tem navezala tudi na uradno geslo EPK Gremo brezmejno.

»Ganljivo je, da prav na Prešernov dan na Trgu Evrope, kjer smo pred več kot 20 leti postali del evropske družine, skupaj z našimi sosedi, prijatelji iz Italije, slovesno odpiramo Evropsko prestolnico kulture, ki prvič v svoji zgodovini povezuje dve mesti, dve državi, dva naroda,« je izpostavila Pirc Musar. Uvodoma je še povedala, da se bo današnji 8. februar 2025 »v naša srca vtisnil kot zgodovinski dan«, ki ga je označila tudi kot dan stoletne vizije o miru, svobodi, dobrososedskih odnosih in medsebojnem spoštovanju, prijateljstvu in ljubezni.

Zgodovinski trenutek za obe mesti

Italijanski predsednik je podobno kot slovenska predsednica uvodoma menil, da je današnji dan zgodovinski trenutek za obe mesti, Novo Gorico in Gorico, za Slovenijo in Italijo ter za celotno Evropsko unijo. EPK Nova Gorica-Gorica ima po njegovih besedah globoke korenine v dolgotrajni poti prijateljstva in sprave, na katero sta stopili Slovenija in Italija, ki sta lahko po besedah Mattarelle na to upravičeno ponosni.

Nova Gorica danes FOTO: Voranc Vogel

»V svetu, ki ga zaznamujejo vse večje napetosti in konflikti ter opuščanje sodelovanja kot temelja mednarodnega življenja, sta Slovenija in Italija pokazali, da je mogoče izbrati pot sodelovanja,« je še povedal predsednik Italije, ki je tudi izpostavil, da kultura ne pozna meja in je odprta za znanje, skupno raziskovanje in vzajemno bogatenje.

Utemeljeni prav na kulturi

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v govoru spomnila, da sta bili slovenska država in demokracija utemeljeni prav na kulturi, brez katere danes ne bi govorili slovensko, ne bi živeli v svobodni in samostojni državi. Kot je še povedala, je pogumna odločitev, da Nova Gorica k sodelovanju povabi sosednjo Gorico, prinesla edinstveni projekt Evropske prestolnice kulture, ki s sloganom Gremo brezmejno nagovarja k solidarnosti in strpnosti.

Italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli je prav tako izpostavil pomen skupne kulture, ki po njegovih besedah zaznamuje tako slovenski kot italijanski narod. Dodal je, da so prav razlike lahko vir bogastva in lahko zbližujejo. Meje pa je, kot je še dejal, moč presegati ob spoštovanju drugih. Tako Slovenijo in Italijo, ki sta obe del svobodnega sveta, druži tudi želja po miru in blagostanju, je še povedal.

Poleg predsednice slovenske države, predsednika Italije in ministrice Vrečko so na današnji otvoritveni slovesnosti na Trgu Evrope spregovorili še podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, predsednik italijanske dežele Furlanija - Julijska krajina Massimiliano Fedriga, evropska komisarka za širitev Marta Kos in evropski komisar za medgeneracijsk pravičnost, mladino, kulturo in šport, Maltežan Glenn Micallef. Slednja sta direktorici Zavoda GO! 2025 Miji Lorbek tudi izročila 1,5 milijona evra vredno nagrado Meline Merkuri, ki jo podeljuje Evropska komisija.