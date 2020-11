V nujnih primerih poroke dovoljene, Hojsov kriterij pa je ...

Kacin: Gre za nenavaden, a potreben ukrep

FOTO: Zaslonski posnetek

Z današnjim dnem so prepovedana vsa zbiranja, razen če so zbrani člani družine oz. člani skupnega gospodinjstva. Doslej je bilo namreč dovoljeno zbiranje do šest oseb. Začasno se prepovedujejo tudi slavja in praznovanja. V »nujnih« primerih so poroke dovoljene, a o utemeljenosti razloga odloča ministrstvo za delo, delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.Če se želite poročiti, potrebujete dovoljenje ministra za delo, je navedeno v vladnem predlogu. Kaj natanko to pomeni, je na tiskovni konferenci pojasnil vladni govorec. »Gre za začasen in nenavaden ukrep. Ni problem sklenitev zakonske zveze, ampak dogodek, zbiranje, ki poroki sledi in s tem nevarnost prenosa virusa. In da se to ne bi zgodilo, je dogovor, da soglasje za sklenitev zakonske zveze da ministrstvo za delo. Ministrstvo bo vsakemu paru odsvetovalo, naj sklenitev odloži za 14 dni, da se epidemiološke razmere popravijo,« je bil jasen Kacin.Kacin je bil jasen, da zdaj ni čas za druženja in zabave, ki se ji reče »ohcet«. »Preveč je bilo takšnih zdrsov v več občinah in to želimo preprečiti,« je poudaril Kacin.Nekoliko bolj šaljivo in morda celo neprimerno, pa se je na vprašanje (nekdanjega ministra Aleša Zalarja), ki ga je zanimalo, pod katerimi pogoji bo minister za delo izdajal soglasje k poroki, odzval notranji minister. Po Hojsovem mnenju so kriteriji tile: »Tista, kjer bi sicer moral konservativni babici čez nekaj mesecev pojasnjevati, da je otrok nedonošenček.« Pa razumi, kdor more.