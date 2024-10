V Novi Gorici sirene za evakuacijo ljudi: deaktivirali bodo 104 kilograme težko bombo

V Novi Gorici bo med 9. in 11. uro čezmejna evakuacija in zaklanjanje zaradi onesposobitve neeksplodirane 104-kilogramske angleške letalske bombe iz 2. svetovne vojne. Območje evakuacije na slovenski strani meje sega med 400 in 600 metrov, na italijanski strani pa 600 metrov od mesta najdbe bombe, udeleženih bo skupno 5000 ljudi.

Bombo so na območju tirov novogoriške železniške postaje našli 23. septembra. Pirotehniki so na mestu najdbe bombe pripravili vse potrebno za onesposobitev bombe, ki je sicer dobro ohranjena in ima mehanski vžigalnik, je povedal poveljnik Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonjič.

Letalska bomba

Od 8. ure bo na območju evakuacije v 400-metrskem pasu veljala prepoved vstopa, do 9. ure pa bo potekala evakuacija. Med 9. in 10. uro bodo pristojni preverjali, ali je na območju evakuacije morebiti še kdo. Ob predvidoma 10. uri pa se bo po sprožitvi zvočne sirene za nevarnost začela onesposobitev letalskih bomb, ki jo bodo izvedli člani Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, so sporočili z novogoriške občine.

Na slovenski strani bosta vzpostavljeni dve varnostni območji

Za prvo, rdeče območje, na katerem živi 961 ljudi, bo zapovedana popolna evakuacija. To območje sega na slovenski strani meje do 400 metrov oddaljenosti od mesta najdbe bomb. Za drugo, rumeno območje, na katerem živi 2064 oseb, pa bo veljal ukrep zaklanjanja, kar pomeni, da se bodo te osebe po sprožitvi zvočne sirene in do končanja nevarnosti morale zadrževati v notranjih prostorih in ne bodo smele na prosto.

To območje sega na slovenski strani meje med 400 in 600 metri oddaljenosti od mesta najdbe bombe. Na italijanski strani meje bodo vzpostavili le območje evakuacije, in sicer v pasu 600 metrov oddaljenosti od mesta najdbe bomb.

Vsi, ki se v času evakuacije nimajo kam umakniti, se lahko javijo na zbirno mesto, ki bo v stavbi Mestne občine Nova Gorica, poskrbeli bodo tudi za gibalno ovirane, je dejal vodja evakuacije Simon Vendramin. Policija pa bo zagotavljala varnost premoženja in omejevala dostop do varovanega območja, območje bodo nadzirali tudi z droni.

Odstranili okoli 50 bomb

Pirotehniki so sicer na območju novogoriške železniške postaje preživeli kar 130 dni in opravili več kot 1000 ur dela. Odstranili so okoli 49 neeskplodiranih ubojnih sredstev v skupni teži tone in 800 kilogramov, odkrili pa so tudi preko 16 ton raznih železnih ostankov, je dejal Zonjič.

Novogoriški župan Samo Turel je pojasnil, da je bilo to območje tako strateško, da so ga zavezniki močno bombardirali.