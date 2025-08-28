V Novem mestu rekordno število rojstev: toliko občina nakaže staršem otrok

V porodnišnici Novo mesto so julija 2025 zabeležili poseben mejnik – na svet so pospremili 108 novorojenčkov, kar naj bi bil rekordni mesec. »V juliju smo se v porodnišnici razveselili rekordnega mesečnega števila novorojenčkov. Na svet smo pozdravili 108 novorojenčkov, od tega 60 dečkov in 48 deklic,« so sporočili veselo novico iz bolnišnice.

Pod objavo na Facebooku so se zvrstila čustvena voščila in imena novorojenčkov, ki so jih mamice delile kar same: med drugim Neža, Luka, Jon, Tjaša, Katja ...

Kot je za Slovenske novice pojasnila babica Anka Kralj, je bil letošnji julij res rekorden – a samo v okviru leta 2025. Lani je bilo namreč v istem mesecu prav tako 108 rojstev, največ pa so jih v zadnjih letih našteli oktobra 2024, ko so sprejeli kar 117 novorojenčkov.

FOTO: Splošna bolnišnica Novo mesto, Facebook

Samo enkrat v dvajsetih letih prevladovale deklice

V zadnjih 20 letih so praviloma prevladovali dečki. Izjema je bilo leto 2017, ko je bilo prvič več deklic. Če se bo trenutni trend nadaljeval, bi se letos to lahko ponovilo, pravi Anka Kralj. »Če se bo trenutni letošnji trend nadaljeval, lahko pričakujemo, da bodo tudi v tem letu prevladale deklice. Torej bi se v zadnjih 20 letih to zgodilo šele drugič. Seveda moramo počakati do konca leta, da lahko to potrdimo.«

Starost mamic

Povprečna starost žensk, ki so rodile julija v novomeški porodnišnici, je bila 29,9 leta, kar je nekoliko manj od slovenskega povprečja (31,1 leta). Najmlajše in najstarejše starosti niso razkrili, statistika pa kaže, da so prvorodnice v Sloveniji povprečno stare okoli 29,6 leta.

Darilca za porodnice

Vsaka porodnica pa ob odpustu domov dobi posebno pozornost – ročno kvačkano kapico ali nogavičke, ki jih z ljubeznijo pripravijo lokalne prostovoljke. Iz bombažne preje ustvarjajo drobne spomine, ki jih starši odnesejo domov skupaj z najdragocenejšim darilom – svojim otrokom.

Starši novorojenčkov v Mestni občini Novo mesto ob rojstvu prejmejo tudi enkratno denarno pomoč v višini 220 evrov ter vrednostni bon Dolenjskih lekarn v višini 20 evrov. Do pomoči so upravičeni tisti, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini, vlogo pa morajo oddati v štirih mesecih po rojstvu.

Rodnost višja v jugovzhodni regiji

Čeprav je julij prinesel številčno veselje, dolgoročnih napovedi ni. Statistični urad že več let opozarja na upad rodnosti – lani je bila v Sloveniji najnižja doslej, zgolj 7,9 rojstev na 1000 prebivalcev. A jugovzhodna regija, kamor sodi tudi Novo mesto, se uvršča med redke svetle izjeme, saj je tukaj rodnost višja – 9,5 rojstev na 1000 prebivalcev.

»Ne glede na trende rojstev naš način dela zahteva, da delamo postopoma vsak dan posebej in da individualno obravnavamo vsako nosečnico, ki pride k nam. Veselimo se, da nam gospe zaupajo, se vračajo k nam in prihajajo k nam tudi iz drugih regij Slovenije. To nam je v veliko spodbudo in motivacijo pri držanju kakovosti in pri dodatnem izboljševanju prakse,« je dejala babica Kralj.