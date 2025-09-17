Dan po apokaliptičnih prizorih v Novem mestu: pouk odpade, oglasil se je župan (FOTO)

Včeraj je območje Novega mesta prizadelo neurje z močnim nalivom. Ob prehodu hladne fronte je bilo najbolj burno dogajanje na Novomeškem, kjer je v močnejšem nalivu v desetih minutah padlo 34,5 milimetra dežja.

Danes bodo v Novem mestu nadaljevali odpravljanje posledic neurja s točo, ki je med torkovim vladnim obiskom povzročilo kar nekaj škode.

Med drugim bodo nadaljevali sanacijo strehe OŠ Drska, ki jo je razkril veter, in sanacijo poplavljene športne dvorane Leona Štuklja. Sanirati bo treba tudi več streh in odstraniti podrta drevesa.

Kakšno je stanje v občini, je sinoči na družbenem omrežju Facebook opisal župan Novega mesta Gregor Macedoni. »Bilanca: 170 prijav (večinoma strehe), 104 obdelane že danes, ostale pridejo na vrsto jutri. Danes pri odpravi škode (že do sedaj) sodelovalo 150 gasilcev iz 17 prostovoljnih GD ter GRC.«

Na terenu je bilo 20 gasilskih enot

V neurju, ki je v torek popoldne zajelo območje Šmihela, Drske, Žabje vasi in Regrče vasi, je meteorna voda zalila dvorano Leona Štuklja, nekaj prostorov Šolskega centra Novo mesto in OŠ Drska, ki ji je poškodovalo tudi velik del strehe.

Poškodovanih je bilo več gospodarskih poslopij in hiš, nekaj javne infrastrukture, močan veter je podrl več dreves, meteorna voda je poplavila več cest.

Veter lomil drevje in odkrival strehe

Po besedah podpoveljnika Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto Gregorja Kosa so gasilci zabeležili več kot 110 dogodkov, na terenu je bilo 20 gasilskih enot, ki so posredovale na skoraj 100 lokacijah. Največ dela so imeli s črpanjem vode, odstranjevanjem dreves in sanacijo streh.

Po oceni Kosa takšnega obsega padavin v tako kratkem času v Novem mestu še ni bilo. Med 13.30 in 14. uro je padlo 40 milimetrov dežja, v 10 minutah pa 35 milimetrov. Veter je pihal s sunki okoli 90 kilometrov na uro, lomil drevje in odkrival strehe, je poročala Agencija RS za okolje.

Zaradi sanacije strehe danes in še vsaj v četrtek učenci OŠ Drska ne bodo imeli pouka.