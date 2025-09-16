  • Delo d.o.o.
V Novem mestu katastrofa, prizori grozljivi: na OŠ Drska odtrgalo streho, Golob si bo razmere ogledal (VIDEO)

Novo mesto je popoldne zajelo neurje z močnim vetrom, nalivi in točo, medtem na Severnem Primorskem zaradi neurja reševali nekaj vozil.
Gasilsko-reševalni center Novo mesto skupaj s prostovoljnimi gasilskimi društvi trenutno učinkovito obvladuje več kot 110 intervencij, zaradi pomoči pri zaščiti poškodovanih objektov, ki se po večini nahajajo na območju Žabje vasi, Drske in Šmihela, so zaprosili za aktivacijo sistema državne civilne zaščite.  FOTO: Fb Mestna Občina Novo Mesto

Novo mesto je popoldne med vladnim obiskom zajelo neurje z močnim vetrom, nalivi in točo.  FOTO: Zaslonski Posnetek Fb

M. U.
 16. 9. 2025 | 17:25
 16. 9. 2025 | 18:54
A+A-

Novo mesto je danes popoldne med vladnim obiskom zajelo neurje z močnim vetrom, nalivi in točo. Gasilsko-reševalni center Novo mesto skupaj z vsemi 18 prostovoljnimi gasilskimi društvi v občini trenutno izvaja več kot 110 intervencij in stanje na terenu uspešno obvladujejo, so sporočili z občine.

Posledice neurja si bo ogledal premier Robert Golob

Na terenu je tudi župan Gregor Macedoni, ki je v stiku z interventnimi službami. V neurju je bilo poškodovanih več gospodarskih in stanovanjskih objektov na območju Žabje vasi, Drske in Šmihela, meteorna voda je zalila Športno dvorano Leona Štuklja, povezovalni hodnik med različnimi zdravstvenimi ustanovami ter prostore Šolskega centra Novo mesto in Osnovne šole (OŠ) Drska, ki ju bosta še danes obiskala predsednik vlade Robert Golob in minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj.

Na OŠ Drska odtrgalo pločevinasto streho

Prav na OŠ Drska je nastala največja škoda, saj je odtrgalo pločevinasto streho, fotovoltaično elektrarno, odkrite pa je približno 600 kvadratnih metrov strehe, je za STA povedal podpoveljnik Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto Gregor Kos.

Za šolarje oziroma vse prisotne v šoli je bilo pravočasno poskrbljeno, zaradi sanacije objekta pa jutri, 17. septembra 2025, pouk na Osnovni šoli Drska ne bo potekal. O organizaciji pouka v prihodnjih dneh bodo starši učencev Osnovne šole Drska in Šolskega centra Novo mesto obveščeni preko sistema eAsistent.

Zaradi varovanja premoženja so v Novem mestu uspešno zaprosili za aktivacijo sistema državne Civilne zaščite. Najpogostejše intervencije gasilskih enot so trenutno črpanje vode iz objektov, odstranjevanje naplavin, prekrivanje razkritih objektov, čiščenje cest in odstranjevanje podrtih dreves.

Občani naj se izogibajo poplavljenim območjem

Na Mestni občini Novo mesto za tekoč potek intervencij občane in občanke naprošajo, da se izogibajo poplavljenim območjem, ne vozijo po zalitih cestah ter dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb. O dogajanju na terenu bo Mestna občina Novo mesto sproti obveščala na spletni strani in družbenih omrežjih.

Na Severnem Primorskem zaradi neurja reševali nekaj vozil

Okoli poldneva je na Severnem Primorskem zalilo več podhodov. Na železniškem podhodu v Šempetru se je ustavilo več vozil, ki so zapeljala v vodo, okoli 16 ljudi so reševali gasilci, je za STA dejal poveljnik Civilne zaščite za Severno Primorsko Samo Kosmač. Danes lahko na Primorskem po napovedih Arsa nastane še kakšna močnejša nevihta.

Meteorne vode so na Severnem Primorskem zalile kleti nekaj hiš, sprožilo se je tudi nekaj plazov, je pojasnil Kosmač. Po kratki nevihti so poklicni gasilci Nove Gorice začeli odstranjevati posledice. 

Na območju Novega mesta so zaradi poplavljenih cestišč zaprte nekatere ceste in ulice, nastali so zastoji, poroča prometno-informacijski center. Voznike zato opozarjajo, naj vozijo previdno.

