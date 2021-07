V notranjost restavracije le s PCT-potrdilom, za fitnes pa ga ne potrebujete. Zakaj?

Med koronavirusno epidemijo smo se naučili marsikaj, tudi to, da nekateri dvomijo o marsičem, kar država sprejme. A nekateri očitki se vendarle zdijo smiselni. Denimo tisti, zakaj za vstop v fitnes, kjer se potimo in menjavamo rekvizite, ni treba izpolnjevati PCT-pogoja, medtem ko za vstop v notranjost restavracije (ne na teraso), potrdilo potrebujemo. Ministrstvo za zdravje smo zaprosili, kako so določili obveznost PCT-pogoja, odgovore pa je podala vodja strokovne skupine Mateja Logar.



Prosim vas za pojasnila, kako ste določili, kje je izpolnjevanje PCT-pogoja za odjemalce storitev potrebno in kje ni? Če obstajajo številke (denimo o okužbah), na podlagi katerih ste to predlagali, jih, prosim, posredujte.*

Odločitev je zasnovana na analizi ocene tveganja, da pri nekem dogodku/stiku pride do prenosa okužbe. Ob tem smo upoštevali tudi podatke o tem, kje je do okužb do sedaj najpogosteje prihajalo.



Prosim za pojasnilo, zakaj v zaprtem fitnescentru PCT-pogoj za obiskovalce ni potreben, medtem ko za vstop na koncert na odprtem in v gostilno je? Na podlagi česa je bila sprejeta odločitev, da izpolnjevanje PCT-pogoja za fitnese ni potrebe?

Pri vstopu na zunanje dele gostinskih lokalov ni potrebno izpolnjevanje pogoja PCT, če je razdalja med mizami vsaj 3 metre.

Na koncertih pod pogojem PCT ni treba zagotavljati razdalje. V fitnesih je še vedno predpisana razdalja vsaj 1,5 m med vadečimi.



Prosim za pojasnilo, zakaj na koncertu na odprtem (ali vstop v restavracijo) PCT-pogoj za obiskovalce je potreben, medtem ko za obiskovalce trgovin in fitnesov tega pogoja ni?

V trgovinah gre za kratkotrajne stike, kjer vse osebe uporabljajo maske. Na ostalo sem odgovorila že pri prejšnjih vprašanjih.



* Ministrstvo v odgovoru ni posredovalo nobenih številk, zato smo jih vnovič zaprosili za številke oziroma za analizo tveganja, na katero se v odgovoru sklicujejo.

