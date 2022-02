V nočnih klubih druženje brez mask, zakaj jih morajo nositi v šolah?

Po številnih nočnih klubih so včeraj proslavljali odpravo številnih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa in slovo pogoja PCT. Na socilanih omrežjih so zaokrožili prizori vesela druženja, kajpak brez mask. V nočnih klubih sicer veljajo pravila, da je brez mask dovoljeno biti le za mizo.

Ob tem se sprašujemo, zakaj vlada še vedno vztraja pri obveznih maskah v šolah? Ali ne bi otrokom odprava tega ukrepa prišla veliko bolj prav - tako iz socialnega kot iz izobraževalnega vidika.

Vprašanja o tem smo naslovili na ministrstvo za zdravje, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, prav tako na vodjo svetovalne skupine Matejo Logar.

»Ukrep je sprejela vlada in ne svetovalna skupina. Predlog svetovalne skupine je bil nadaljevanje samotestiranja in ukinitev mask v šolah. O ukinitvah mask v notranjih prostorih bomo razpravljali, ko se bo izboljšala epidemiološka situacija,« je sporočila Logarjeva.

»Spremljamo, kaj se bo v naslednjih dneh dogodilo, vezano na spremenjene ukrepe, ki bodo lahko za seboj potegnili takšno ali drugačno gibanje okuženih. Spremljamo spremembe tako v bolnišnicah kot tudi število okuženih. Verjamem, da lahko na podlagi tega v naslednjih dneh, verjetno proti koncu počitnic, razmišljamo tudi o tem, ali so maske v prvi triadi in v šolah potrebne. Če bo situacija vztrajala na tej poti kot trenutno, bo to gotovo eden prvih ukrepov, če ne prvi, ki mu bomo sledili, če bo to podprla tudi stroka, je ob obisku bolnišnice Postojna glede mask povedal minister za zdravje Janez Poklukar.

Za mnenje smo povprašali tudi na ministrstvo za izobraževanje, ampak njihov odgovor še čakamo.