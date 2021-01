V njegovi limuzini se je vozila tudi Marilyn Monroe (FOTO)

Na zadnjih sedežih naj bi sedela Marilyn Monroe in Joe DiMaggio. Foto: Wikipedia

Chrysler imperial 1947 FOTO: Osebni Arhiv

Jože Zalar v svoji garaži FOTO: Jaroslav Jankovič

Za obisk ključavničarja, gasilca in zbirateljaiz Ljubljane je en dan skoraj premalo. Slikovit je že pogled na dvorišče, na katerem je razpostavljenih kakih 50 starih lesenih sodov. Toda predstava se s tem šele začenja.Garažna vrata so se počasi odpirala in v soncu se je zalesketal krom na vodilih motorjev. Denimo prikoličarju znamke BMW, starem vsaj 50 let. »Lahko ga vžgeva, če želite,« je bil prijazen Zalar, medtem ko je buldog Tito vohljal naokrog. Za beemvejem še en motor, pa še eden in še eden, prav zadaj v veliki garaži pa črna ameriška limuzina. Tako velikih avtomobilov, z izjemo kakšnega protokolarnega mercedesa, v Evropi nismo vajeni.»To je chrysler imperial crown limousine 1947, ki je bil avto za prevoz petičnih gostov z železniške postaje v New Yorku do prestižnega hotela Greenbrier v Zahodni Virginiji, ki deluje še danes.«Zalar je do tako ohranjenega ameriškega starodobnika prišel prav filmsko. Kot zbiratelj starih avtomobilov se redno udeležuje raznolikih mednarodnih prireditev in tekmovanj. Tako se je leta 2019 s še starejšim buickom specialom super 8 odpravil na 16.000 kilometrov dolg reli starodobnikov Peking–Pariz, ki so ga, mimogrede, prvič organizirali že leta 1907. Z ekipo je pot prevozil v 36 dneh. »Bili bi seveda še hitrejši, če nam ne bi počila zadnja os na avtomobilu. Prijatelji so nam poslali rezervni kos od doma prek Moskve, nato smo ga zmontirali in šli naprej.«Na reliju je srečal Američana, prav tako velikega navdušenca nad starimi avtomobili, in ta ga je povabil v ZDA. »Nič nisem čakal in še isto leto sem sedel na letalo. Družili smo se v državi Wermont, ki ima neskončno veliko jezer. Nato sem v njegovi zbirki zagledal tega chryslerja in ob litru viskija smo sklenili kupčijo.« A Zalar poudarja, da pri zbiranju starin ne gre toliko za starino samo: »Kupite lahko vsak avtomobil na svetu. Saj veste, vse ima svojo ceno. Toda zelo težko kupite oziroma prodate zgodbo z njim, če je nimate.«Superzvezdanaj bi obiskovala omenjeni resort prav tisto leto, ko je bila poročena s superzvezdnikom ameriškega bejzbola. Oba naj bi se peljala v zdaj Zalarjevi limuzini. In to še ni vse: na chryslerjevem certifikatu se pojavlja tudi ime ameriškega predsednika, ki je bil stalni gost hotela.V Zalarjevi zbirki je še kar nekaj zelo zanimivih avtomobilov in motorjev, zato na domačiji počasi ureja muzej. »Če stvari pustiš ležati, se kvarijo. Poskrbeti moram, da bo vsaka očiščena in bo imela svoj prostor.«