V neurju odpovedal strežnik za sporočanje vremena, z Arsa odgovarjajo ...

Močno neurje je v torek zagodlo tudi strežniku na Arsu, ko je aplikacijo za vpogled v vreme potrebovalo več ljudi. Stran je bila dlje nedostopna. »Arsovo spletišče je bilo včeraj začasno nedosegljivo zaradi izredno povišanega obiska in s tem presežene zmogljivosti infrastrukture. Ker pričakujemo izredne vremenske dogodke tudi danes in v prihodnjih dneh, vlagamo vse napore v to, da bi nam uspelo zagotoviti nemoten dostop,« so pojasnili danes.

Število zahtevkov po dostopu do njihovih spletnih strani je namreč ob tem dogodku preseglo 2000 na sekundo, s čimer je bila presežena zmogljivost infrastrukture Arsa.

Izredni vremenski dogodki tudi danes

»Že v času dogodka smo poskušali omogočiti nemoten dostop do naših vsebin, a nam je to le deloma uspelo. Ker danes in v prihodnjih dneh pričakujemo nadaljevanje izrednih vremenskih dogodkov, se trudimo z nadaljnjo optimizacijo spletišča s ciljem, da bo ves čas dostopno. O vremenskem dogajanju vas bomo obveščali tudi po drugih kanalih,« so sporočili in se za neljubi dogodek opravičili.

Dodali so, da bodo problem reševali tudi sistemsko, in sicer s celovito prenovo spletišča ter nadgradnjo kritične infrastrukture.

Zaradi prehoda vremenske fronte lahko tudi danes pričakujemo razvoj zelo močnih superceličnih neviht, ki lahko prerastejo v krajevna neurja. Tokratni potek razvoja nevihtnih celic bo malce južneje, bolj jugovzhodno kot v torek, in sicer na večjem delu Avstrije ter na avstrijskem Koroškem in po Sloveniji.