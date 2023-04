V nekaterih delih Slovenije so se tresla tla: Močno je bobnelo

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 22.15 zabeležili potres magnitude 3,8. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 80 kilometrov severno od Ljubljane, v bližini Celovca.

Po prvih podatkih so potres čutili mnogi prebivalci severne in osrednje Slovenije. Iz občine Ravne na Koroškem se nam je oglasil bralec Miroslav, ki sporoča, da so tudi pri njih čutili tresenje tal. »Pravkar smo doživeli močno bobnenje in močan potres,« sporoča bralec.