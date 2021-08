V nekaj urah napolnili covid oddelek, vsi na kisiku necepljeni

Nov val okužb s koronavirusom nezadržno polni bolnišnične postelje. Tako je tudi v Splošni bolnišnici Celje, kjer so znova odprli covid oddelek in ga, kot je prek twitterja sporočil infektolog, napolnili v nekaj urah.Zdravnik, ki večkrat javno deli informacije o skrb vzbujajočem stanju v bolnišnicah, je zapisal, da so bolnike premeščali iz vse Slovenije, kapacitete so namreč polne. Opozoril je tudi, da so na kisiku le necepljeni. »Kaj je skupno vsem zdravnikom/sestram, s katerimi sem govoril? Frustracija, siti in utrujeni smo. Pa komaj se je tole začelo,« je še zapisal.»Razmerje med hospitaliziranimi, ki so bili cepljeni, in tistimi, ki niso bili, je enormno. Prav tako med smrtnimi žrtvami, zato je rešitev na dlani,« je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju covida dejals fakultete za farmacijo.V torek so ob 2.932 testih PCR potrdili 508 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 17,4-odstoten. Umrl je en bolnik s covidom 19, v bolnišnicah zdravijo 105 bolnikov, kar je 16 več kot v torek, 17 jih je na respiratorju. Število potrjenih okužb je ta teden prvič od sredine maja preseglo 500.