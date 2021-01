V nekaj urah dvakrat streslo Slovenijo

Ob 0.25 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,5 v bližini Velenja, 62 kilometrov severovzhodno od Ljubljane.Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Dobrne in Velenja. Urad za seizmologijo Agencije za okolje (Arso) ocenjuje, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).Tla so se v Sloveniji stresla tudi nekaj ur prej; v torek ob 20.48 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,8 v bližini Kranja , 28 kilometrov severozahodno od Ljubljane. Čutili so ga posamezni prebivalci Kranja in Škofje Loke. Po podatkih Arsa sta omenja potresa že 11. in 12., ki sta v prvih šestih dneh letošnjega leta stresla Slovenijo.