Med legende slovenskega alpinizma mirno uvrstimo tudi Dušana Kukovca. Danes šteje 92 let, živi pa v Velenju, kjer smo s tem dobrodušnežem obujali spomine na gore in zgodbe, ki so se spisale tam gori. V vseh teh letih se jih je nabralo kar nekaj. »Slep sem, sicer pa sem za svoja leta še precej samostojen,« nas pozdravi vitalni Dušan. Rodil se je Francu in Jožici Kukovec iz Oseka pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah. Prvih osem let je živel pri babici, pri desetih letih pa so se z družino preselili v Ruše, kjer je oče delal v tovarni. »Ko sem bil star deset let, sem prvič jed...