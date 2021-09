Velika gneča pred cepilnimi centri, cepiva že zmanjkuje

Precepljenost raste

Zaradi odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki začne veljati v sredo, se je povečalo zanimanje za cepljenje proti covidu-19. Na ministrstvu za zdravje so v dopisu pozvali cepilne centre k naročilu zadostnih količin cepiv in čim učinkovitejši organizaciji cepljenja.Ker se izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) v sredo širi na več dejavnosti, se namreč povečuje zanimanje za cepljenje proti covidu-19. Pred cepilnim centru na Metelkovi, kjer trenutno poteka cepljenje v Ljubljani, se v zadnjih dneh vijejo vrste čakajočih. Večina tistih, ki pridejo po prvi odmerek, naj bi se odločala za cepivo Johnson&Johnson, saj je pri cepivu tega proizvajalca za doseženo polno cepljenost in s tem takojšnje izpolnjevanje pogoja cepljenosti potreben le en odmerek.Po neuradnih informacijah STA je v nekaterih cepilnih centrih zmanjkalo cepiv, zlasti cepiva proizvajalca Johnson&Johnson.Ministrstvo za zdravje je tako v dopisu, ki ga je pridobila STA, vse cepilne centre pozvalo, naj cepljenje organizirajo tako, da bo potekalo nemoteno ter brez nepotrebnega čakanja pacientov v vrstah in čakanja na termin. Ob tem so cepilne centre prosili tudi, naj naročijo zadostne količine cepiv in zagotovijo potreben kader za izvedbo cepljenja.Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas za zdaj cepljenih 1.026.944 oseb oz. 49 odstotkov vseh prebivalcev, z vsemi odmerki pa 937.578 ljudi, kar je 44 odstotkov vseh prebivalcev, kažejo vladni podatki.Med starejšimi od 18 let je polno cepljenih 53 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 66 odstotkov prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 58 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 70 odstotkov prebivalcev.