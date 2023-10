Janko Kozel je rojen Ptujčan. Po poklicu je natakar, svojemu poslanstvu pa je zapisan že 40 let. »Imam gostilno, ti samo pridi, organiziraj, delaj, nadzoruj, vzpostavi sistem dela,« še danes vabijo od vsepovsod Janka, ki je blestel, kot vedo povedati domačini, ko je desetletje stregel v kultnem Pepsi baru. Še danes slovi tudi po tem, da je bil na Štajerskem pionir v organiziranju veličastnih porok. Kar 25 let je to počel. A ne le kot natakarja ter delavca v turizmu, marsikdo ga pozna še po nečem: je namreč prejemnik srca. Zaradi nenadnega popuščanja srca mu je leta 2018 življenje rešilo šele ...