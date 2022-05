V naslednjih mesecih krediti za kurjavo in elektriko? Vse se draži in še se bo

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je na današnji novinarski konferenci poudarila nujnost sprejetja ukrepov pomoči za ublažitev t.i. energetske krize. Tako OZS kot sekcija za promet pri OZS od vlade pričakujeta takojšnjo ponovno regulacijo cen pogonskih goriv, prevozniki pa predlagajo tudi uvedbo komercialnega goriva za cestni transport.

»Skrbi nas, da bomo morali odpuščati in najemati kredite za kurjavo«

Predsednik OZS Branko Meh je uvodoma poudaril, da se zaradi rekordnih cen pogonskih goriv in drugih energentov ne dvigajo samo cene prevozov, temveč tudi drugih storitev. »Storitve obrtnikov in podjetnikov se dražijo in se še bodo. Kupna moč bo padla, povpraševanja po naših izdelkih in storitvah bo manj, zato me skrbi, da bomo primorani celo odpuščati. Upam, da nam bo vlada priskočila na pomoč in nam tega ne bo potrebno storiti,« je poudaril Meh, ki obenem upa, da Banka Slovenije ni sprostila omejitev kreditiranja prebivalstva zato, da bodo lahko ljudje plačali kurjavo in elektriko.

Meh je tudi spomnil, da je dr. Golob na enem predvolilnem soočenju dejal, da bo fiksiral cene energentov. »Upam, da bo to res. Apeliram na vlado, naj resno vzame to krizo in ponovno regulira cene goriv. Sicer bomo negativne posledice nosili državljani in gospodarstvo,« je še dodal Meh.

Proti embargu na uvoz ruske nafte

Evropska komisija je predlagala embargo na uvoz ruske nafte. Napoveduje se sicer tudi nekaj izjem od embarga, med njimi pa Slovenije ni. »Če nimamo rezervne variante, potem predlagamo, da bi se pridružili državam, za katere se napovedujejo izjeme od embarga, kot so Madžarska, Slovaška, Češka in Bolgarija,« je menil Meh.

Predsednik Sekcije za cestni prevoz blaga pri GZS Milan Slokar se strinja, da potrebujemo rezervni načrt. »Že sedaj vemo, da je bila ruska nafta cenejša. Od naše vlade in Evrope zahtevamo, naj nam razloži scenarij zamenjave ruske nafte. Če ruske nafte ne bomo imeli, bomo kupovali dražjo nafto in bodo cene še višje. Moramo vedeti, kakšne bodo posledice zamenjave,« je opozoril Slokar.

Prevozniki v težkem položaju

Predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišek je dejal, da je situacija zelo resna. »Deregulacija cen goriv nas je vse presenetila. Nihče ni pričakoval tega. To je nedopustno in vpliva tako na prevoznike kot na celotno gospodarstvo. Nismo samo prevozniki tisti, ki bomo morali podražitve implementirati v svoje cene,« je dejal Pišek in dodal, da gre za politično krizo in špekulacijo, ne za energetsko krizo.

»Prevozniki zahtevamo takojšnjo regulacijo cen goriv ali pa da vlada uvede posebno komercialno gorivo za cestni transport, vsaj dokler se ta politična kriza ne umiri. Prevoznik vpliva na lastno ceno samo v 7 odstotkih, mi nimamo nobenih notranjih rezerv več,« je opozoril Pišek.

Glede morebitnega embarga pa je Pišek dejal, da je treba zagotoviti nafto za evropski trg. »Prevozniki so izgubili vse popuste pri DARS-u, vse komercialne popuste pri naftnih trgovcih. Gospodarstvo krvavi. Naj vlada resno računa, da se takoj srečamo in takoj začnemo reševati ta problem. Če nimamo dovolj zalog nafte, potem je treba dobro razmisliti o embargu,« je še dodal Pišek.

Glede dodatka na gorivo pa je Pišek pojasnil, da je potrebna implementacija dodatka na gorivo v ceno prevozov. »Ko gre cena goriva gor, se zvišajo tudi stroški prevoza in obratno. Tisti, ki ne bo implementiral dvig cen goriva v lastno ceno, bo šel v stečaj,« še dodaja Pišek.