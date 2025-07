V naši bližini nevarni virus, ki ga prenašajo komarji. Na Nijz povedali, kako je z njim pri nas

V Sloveniji smo lani septembra zabeležili prve tri primere okužbe z virusom Zahodnega Nila. Letos se ta virus potika nevarno blizu naše države. Po poročanju POP TV so v Italiji potrdili več kot 30 okužb s tem virusom, pri čemer sta dve osebi umrli, primere pa so odkrili tudi v Srbiji, Romuniji in Grčiji.

Kot so v pogovoru za POP TV povedali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz), okužbe v tej sezoni pri nas še niso potrdili. »Lani smo imeli šest potrjenih primerov. Vse v poletnem času oziroma tam nekje avgusta, septembra. Predvsem v severovzhodnem delu Slovenije. Morda je bil en primer tudi importiran, ker se je bolnik gibal tudi v času inkubacije v Bosni, vendar to težko rečemo,« jim je povedala mag. Eva Grilc iz Centra za nalezljive bolezni na Nijz.

Pred piki nadležnih komarjev se med drugim lahko zaščitimo z dolgimi oblačili, repelenti, kot je dejala Grilc pa lahko tudi vgradimo mehanske ovire v bivališčih in uporabljamo kemična sredstva v prostorih.

Večina ne zboli

Kot so pred časom pojasnili na NIJZ, po piku okuženega komarja večina ljudi ne zboli, saj v približno 80 odstotkih okužba poteka brez simptomov. Manjši del okuženih razvije kratkotrajno vročinsko bolezen, ki jo spremljajo simptomi, kot so slabo počutje, glavobol, vročina, izpuščaji, bolečine v mišicah in sklepih (vročica Zahodnega Nila).

Večje tveganje za hujši potek bolezni imajo osebe, starejše od 50 let, ter tiste z oslabljenim imunskim sistemom. Za okužbo pa so dovzetni vsi, ki z virusom še niso bili okuženi. Po njej je imunost najverjetneje dolgotrajna. Inkubacijska doba, torej trajanje časa od okužbe do pojava bolezni, traja od tri do 14 dni. Približno ena oseba od 150 razvije težko obliko bolezni, ki prizadene osrednji živčni sistem, ob tem pa se pojavijo še drugi bolezenski znaki, kot so okrnjena zavest, krči, nevrološki izpadi in motnje gibanja.