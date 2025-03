V našem mestu onesnaženje vode, na delu so tudi policisti

V Logatcu je v petek prišlo do onesnaženja pitne vode s kemikalijami. Laboratorijska preizkušanja vode iz vodovodnega sistema so namreč potrdila prisotnost anionskih detergentov, benzotriazola, kislin in amine, je danes objavilo Komunalno podjetje Logatec. Sum kaznivega dejanja onesnaženja pitne vode po poročanju portala N1 preiskuje tudi policija.

Da je prišlo do onesnaženja pitne vode, je Komunalno podjetje Logatec objavilo že v petek, ko je v delu Logatca prepovedalo uporabo pitne vode za pitje, pripravo hrane in osebno higieno, vključno s pranjem perila. Ta prepoved velja še naprej. Prebivalcem vodo iz cisterne zagotavljajo gasilci.

Obveščena tudi policija

Že v petek je bila o onesnaženju obveščena policija, ki je po navedbah portala N1 opravila ogled kraja in preiskuje sum kaznivega dejanja onesnaženja pitne vode. Pristojni so vzeli vzorce vode, rezultati analize pa še niso znani. So pa laboratorijska preizkušanja Komunalnega podjetja Logatec v pitni vodi potrdila prisotnost kemikalij.

Komunalno podjetje Logatčane poziva, da v primeru morebitnih zdravstvenih težav poiščejo zdravniško pomoč.