Arso prižiga alarme, tu je že klestila toča (FOTO)

Po včerajšnjem sončnem in toplem dnevu se je vreme danes poslabšalo. Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je za danes popoldne napovedala pooblačitev s krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami. Portal neurje.si na Facebook strani poroča, da je tudi že padala toča. Kot jim je sporočila bralka, je ta padala v vasi Strmec pri Ormožu.

Arso je za danes napovedal tudi ohladitev, ki se bo zgodila proti večeru. Najvišje dnevne temperature bodo danes večinoma od 20 do 25 stopinj Celzija. Pihal bo jugozahodni in severni veter, ki bo lahko po nižinah Prekmurja in Štajerske okrepljen. Padavine bodo po Arsovi napovedi kmalu ponehale - predvidoma v prvem delu noči, do jutra pa se bo v večjem delu Slovenije že zjasnilo.

Arso je za danes popoldne izdal rumeno opozorilo za celotno Slovenijo zaradi neviht. To opozorilo je izdal za večji del države (razen za severozahodni del) tudi zaradi možnega močnejšega vetra. Arso je že prižgal alarme za točo, okrog 16. ure je bila največja verjetnost zanjo v Podravju in Savinjski regiji.

Situacija glede verjetnosti pojava toče okoli 16. ure. FOTO: ARSO

Padavine tudi v prihodnjih dneh

Za jutri Arso napoveduje, da bo oblačnost od severa spet naraščala, tako da bo čez dan v notranjosti države zmerno do pretežno oblačno. V severnih krajih lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha.

Za vikend ne bo šlo brez dežja. Arso pričakuje, da bo v soboto in nedeljo dokaj sončno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo nastajale sredi dneva in popoldne. Od petka do nedelje bodo najvišje dnevne temperature predvidoma nekje od 15 do 18 stopinj Celzija.

