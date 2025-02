V napovedi narisane snežinkice do nižin! Gregorčič o tem, koliko snega si še lahko obetamo

V letošnji zimi, ki se je zapisala med najmanj snežene v zadnjih desetletjih, se ljubitelji zimskih radosti ozirajo v nebo z upanjem na vsaj nekaj snežink. Medtem ko so se temperature v zadnjih dneh končno spustile na bolj zimske vrednosti, vremenoslovci napovedujejo le skromne količine snega – če sploh.

Snežinke morda v sredo, a snežne odeje ne bo

Sredi tedna bodo padavine sicer prisotne, a bodo večinoma rahle. »Res bo meja sneženja sredi tedna ob sicer rahlih padavinah dokaj nizko, a čeprav bomo morda v zraku videli kakšno snežinko, si snežne odeje po nižinah ne moremo obetati,« napoveduje vremenoslovec Branko Gregorčič.

Tisti, ki upajo na pravo snežno odejo, bodo znova razočarani – tla bodo ostala večinoma kopna. FOTO: Dejan javornik, Slovenske novice

Povečana možnost snega v noči na petek

Vremenska slika za konec tedna kaže nekoliko večjo možnost padavin, zlasti v noči na petek, napoveduje Gregorčič. To bi lahko prineslo nekaj centimetrov snega, a večjih količin ne gre pričakovati.

Zimske počitnice brez nove pošiljke snega

Prvi teden zimskih počitnic bo sicer vremensko hladen, a narava ne bo poskrbela za pravo zimsko idilo. Po trenutnih napovedih se nova snežna pošiljka vsaj v prvem tednu zimskih počitnic ne obeta, saj snega žal ni na vidiku.

Koliko snega bo v gorah?

Tudi v visokogorju bo snega manj od pričakovanj. V sredo ga bo zapadlo največ do 5 centimetrov, medtem ko bi lahko v noči na petek ponekod zapadlo do 10 cm. A to so najbolj optimistične ocene, pravi Gregorčič, kar pomeni, da bodo smučišča še naprej odvisna predvsem od umetnega zasneževanja.

Čeprav zima uradno še ni končana, trenutne vremenske napovedi ne kažejo na večje snežne preobrate.