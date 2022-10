V največjem inženirskem podjetju v Sloveniji kadrovske menjave

V največjem inženirskem podjetju v državi, DRI, so se po poročanju TV Slovenija v četrtek sporazumno dogovorili za odhod dveh članov uprave. Emanuela Čerška in Gregorja Majdiča bosta zamenjala nekdanja članica stranke stranke SAB Nina Mauhler in pravnik na DRI Mitja Breznik. Generalni direktor družbe Jurij Kač ostaja na položaju.

Družba DRI vrši nadzor nad vsemi večjimi gradbenimi projekti v državi, tudi drugim tirom.