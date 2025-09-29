V Murski Soboti brez razpisa za novega notarja

ŠTEVILO NOTARSKIH MEST

V Murski Soboti se bo upokojila ena od notark. Število določa pravosodno ministrstvo.

Ministrstvo za pravosodje še ni sprejelo odločitve o razpisu tretjega notarskega mesta v Murski Soboti, potem ko se bo konec leta upokojila ena od notark, Marija Ternar. V prekmurski prestolnici trenutno delujeta še dve, Alenka Ratnik in Romana Gajšek. Število notarskih mest določa pravosodno ministrstvo, pri čemer mora biti po zakonu na območju vsakega okrajnega sodišča najmanj eno notarsko mesto. Na območjih z večjo koncentracijo prebivalstva in intenzivnejšim gospodarskim poslovanjem je zavoljo obsega poslovanja število notarskih mest določeno tako, da je najmanj po en notar na 20.000 ...