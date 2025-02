V München odpotovala tudi Tanja Fajon: Bila sem pretresena ob tako grozljivem napadu (FOTO)

V četrtek je v Münchnu voznik zapeljal v množico zbranih protestnikov in pri tem ranil 36 ljudi, od tega nekaj huje, najmanj dva sta v kritičnem stanju. Policija je voznika, 24-letnega Afganistanca, že prijela.

Nemški preiskovalci domnevajo, da je imel Afganistanec islamistični motiv. Med zaslišanjem je tudi priznal, da je namerno zapeljal v ljudi, je danes povedala münchenskega tožilka Gabriele Tilmann.

Na isti dan je v glavno mesto Bavarske odpotovala tudi ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, saj bo tam do nedelje potekala varnostna konferenca. Vprašali smo jo, kakšno je tam stanje po tragediji in ali se počuti varno.

Med ljudmi vlada žalost

Za tragičen dogodek v Münchnu so, kot pravijo na ministrstvu, izvedeli tik pred odhodom na 61. Münchensko varnostno konferenco. »Bila sem pretresena ob tako grozljivem napadu. V naši družbi ne bi smelo biti prostora za tovrstna dejanja, ki jemljejo življenja in ranijo. Menim, da nasilje sproži le še več nasilja,« pravi Fajonova, ki dodaja, da je solidarnost z žrtvami napada, njihovimi najbližjimi in nemškimi prijatelji izrazila tudi na sinočnjem druženju s slovensko skupnostjo na Bavarskem.

»V Münchnu smo vsi močno pod vtisom tega nesprejemljivega dejanja. Med ljudmi vlada žalost. Vsekakor je neprijetno, je pa v mestu še dodatno poostrena varnost in z ekipo tukaj se počutimo varno,« še pravi ministrica.