V Mozirskem gaju eksotične živali in lipicanci

Bioexo v Mozirskem gaju bo do 15. avgusta od 9. do 19. ure. Zadnji dan, 15. avgusta, se bodo živalce poslovile nekoliko prej, in sicer okoli 17. ure. Našli jih boste v petih šotorih, razporejenih po vsem Mozirskem gaju. V vsakem bo posebna skupina živali, največja šotora pa bosta letos namenjena kačam in kuščarjem. V soboto in nedeljo, torej 13. in 14. avgusta, pa v Mozirski gaj prvič pridejo tudi mački pasme main coon.

Med poletno razstavo eksotičnih živali se bo marsikaj tudi dogajalo. Na voljo bodo kotički dotika, kjer se boste pod nadzorom predstavnikov Društva ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo lahko dotaknili raznih živali. Pripravljajo še večji otroški kotiček kot prejšnja leta. Za popestritev bo zagotovo poskrbel Lov za zakladom. Poleg tega se bo mogoče udeležiti posebnih delavnic za premagovanje strahu pred živalmi. Na praznični ponedeljek, 15. avgusta, pridejo tudi lipicanci. S konji se bodo predstavili jahači promocijske skupine. Prišlo bo kar 12 konjev s 35 jahači. Šov z lipicanci bo potekal dvakrat, in sicer ob 11. in 16. uri. Seveda pa je poleti Mozirski gaj čudovito razcveten, zato bo razstava eksotičnih živali hkrati razstava poletnega cvetja.