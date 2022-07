V Mirnu gorela hiša: Bilo je kaotično

Občina Miren - Kostanjevica je zelo prizadeta po požaru. K sreči so pogumni gasilci pred dvema dnevoma zajezili požar. Kot poroča novogoriški Radio Robin, je ogenj že prišel v neposredno bližino hiš in bi lahko zagorelo celotno naselje. »Del balkona je zgorel. Sreča je bila, da je sosed tam ostal kljub evakuaciji in so gasilci zadevo rešili. Večja škoda ni nastala,« je povedal tamkajšnji domačin, ki ne pomni takšnega požara. Na tem območju je gorelo tudi leta 1994, a pravi, da še zdaleč ne tako.

Kako je potekala evakuacija? »Domove smo morali na hitro zapustiti. Bilo je kaotično, sirena je tulila, policija je hodila od vrat do vrat in nam govorila, kam moramo iti. Rešili smo sosede, ki so manj pokretni, in šli v Bilje.«

Adam iz Mirna je za radio dejal, da se je vračal z dela, ko se je dogajala evakuacija. »Nisem pričakoval, da se bo ogenj tako hitro razširil. Na hitro sem spakiral. Dim je bil res močen.« Slišati je bilo veliko eksplozij in bal se je, »da ne bi eksplodirala še kakšna bomba«.