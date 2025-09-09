VABILO

V Mežiški dolini bodo triletnikom jemali kri zaradi svinca: vabila prejelo 552 otrok

NIJZ vabi več kot 500 triletnikov s Koroške na odvzeme krvi.
Fotografija: Fotografija je simbolična FOTO: Matej Družnik, Delo
Fotografija je simbolična FOTO: Matej Družnik, Delo

N. Č.
09.09.2025 ob 13:48
N. Č.
Ravenska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v teh dneh pošilja vabila staršem triletnikov iz štirih občin Mežiške doline in občine Dravograd, da pripeljejo otroke na odvzeme krvi za preverjanje obremenjenosti s svincem. Vabilo bo prejelo 552 otrok, prvi odvzemi vzorcev so načrtovani za 23. september.

Ravenska območna enota NIJZ že več kot 20 let spremlja vsebnost svinca v krvi otrok. Glede na obremenjenost okolja s težkimi kovinami je NIJZ v preteklosti večinoma preverjal in spremljal vsebnosti svinca v krvi pri otrocih iz občin Črna na Koroškem in Mežica, po poplavah avgusta 2023, ko je narasla reka Meža s težkimi kovinami onesnažen mulj raznosila po celotni dolini in širše, pa se je preverjanje razširilo tudi na občine Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd.

Odvzemi v popoldanskem času

Odvzemi vzorcev krvi triletnikov bodo potekali v popoldanskem času v enotah diagnostičnega laboratorija Zdravstvenega doma (ZD) Ravne na Koroškem, in sicer v zdravstveni postaji Črna na Koroškem 23. septembra, v zdravstveni postaji Mežica 24. septembra, dan kasneje v zdravstveni postaji Prevalje, v ZD Ravne na Koroškem pa 30. septembra. V ZD Dravograd bodo odvzemi potekali 23. septembra.

Če kateri od triletnikov v omenjenih občinah pričakovanega vabila ne bi prejel, na ravenski območni enoti NIJZ prosijo, da naj jih starši pokličejo za uskladitev termina. »Upamo, da bo tudi letos odziv vsaj tako dober kot v prejšnjih letih in da bodo izmerjene vrednosti čim nižje,« so še navedli na NIJZ. Vse starše, ki bodo prejeli vabila, naprošajo, da se na vabila odzovejo in otroke pripeljejo na odvzeme.

V teh dneh NIJZ tudi obiskuje vrtce v omenjenih petih občinah in otrokom s pomočjo maskot Mici in Bica na igriv način predstavlja preventivne ukrepe za preprečevanje vnosa težkih kovin v telo. Med te ukrepe spadajo umivanje rok, varovalna prehrana, mokro čiščenje površin, varno vrtnarjenje in obisk laboratorija za odvzem krvi.

Lani se je na vabila NIJZ za odvzeme krvi odzvala le dobra tretjina vabljenih iz omenjenih petih občin.

Vsebnost svinca v krvi je kazalec izpostavljenosti svincu iz okolja, mlajši otroci pa so najbolj dojemljiva skupina populacije za njegove škodljive vplive.

