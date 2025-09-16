V mestu miru bodo gradili športne objekte

Slovenj Gradec vendarle pridobiva novo prepotrebno športno infrastrukturo. Naložba je stala 1,2 milijona evrov, igrišče meri 60 x 100 metrov in je nadomestilo slabih 7000 kvadratnih metrov dotrajanih površin skoraj v središču mesta.

Novo nogometno igrišče z umetno travo je urejeno v okviru projekta Ureditev Športnega parka Slovenj Gradec. Omenjenih 1,2 milijona, kolikor je ureditev stala, je bilo omogočenih s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (709.135,13 evra) ter sofinanciranja ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (500.000 evrov).

Slovenjgraški župan Tilen Klugler pravi, da je to velik korak naprej pri ustvarjanju sodobnih razmer za razvoj športa, predvsem med mladimi. FOTO: Občina Slovenj Gradec

»Igrišče z umetno travo je za Slovenj Gradec izjemno pomembno. Je velik korak naprej pri ustvarjanju sodobnih razmer za razvoj športa, predvsem med mladimi. Z optimizmom me navdaja dejstvo, da gibanje in šport med našimi otroki in mladostniki postajata vedno bolj priljubljena, da krožke in treninge obiskujejo z veseljem, brez prisile, ter da v tem najdejo prostor za druženje, sodelovanje in osebno rast,« je dejal župan Slovenj Gradca Tilen Klugler in dodal: »Novo igrišče odpira tudi možnosti za razvoj športnega turizma v Slovenj Gradcu. Pomeni lahko organiziranje turnirjev, gostovanj in druženj, ki mesto dodatno uveljavljajo kot športno središče regije. To je naložba, ki ne koristi le športnikom, temveč celotni skupnosti. Prvi tak turnir smo doživeli že na dan slavnostnega odprtja, ko so se pomerili mladi nogometaši večjih slovenskih klubov, pa tudi slovite Barcelone, kar je dalo dogodku še poseben pečat.«

Prizidek k športni dvorani

Nad pridobitvijo je zadovoljen tudi predsednik Nogometne šole Slovenj Gradec David Kašnik. »Veseli nas, da Slovenj Gradec dobiva sodobno športno infrastrukturo, ki bo omogočila še boljše razmere za razvoj mladih športnikov. Res smo ponosni, da se je zgodba, začeta pred petimi leti, prebila do konca. Število otrok se v naši nogometni šoli povečuje, zdaj jih je že skoraj 300, in vsaka pridobitev v športni infrastrukturi le še povečuje število mladih, ki se želijo ukvarjati s športom,« je pojasnil Kašnik, nekoč prvoligaški nogometaš, zdaj pa prvi mož nogometne šole v središču Mislinjske doline.

Denar za igrišče z umetno travo sta zagotovila Evropski sklad za regionalni razvoj ter ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. FOTO: Dejan Vodovnik

V mestu, ki se ponaša tudi z nazivom glasnik miru, pa se uresničuje še ena športna naložba. Gre za prizidek k športni dvorani na območju asfaltiranega igrišča ob skoraj pol stoletja stari dvorani. Površina prizidka bo 2000 kvadratnih metrov. Uredili bodo igrišče za rokomet ter dve prečni za košarko in odbojko. Ob igrišču sta na vzhodni strani predvideni dve vrsti tribun, namenjeni športnikom pri treningih. Naložba je ocenjena na 4,6 milijona evrov.

»Rok za končanje prizidka športne dvorane je avgust v prihodnjem letu, vendar izvajalci zagotavljajo, da bodo dela končali kar osem mesecev prej, se pravi do konca letošnjega ali najpozneje začetka prihodnjega leta,« je poudaril župan Klugler in dodal, da bo novi prizidek pika na i slovenjgraškemu športu.