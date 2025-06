V Mestu akrobatov odkrili tudi kukavico (FOTO)

Na trboveljski Lakonci nastaja projekt Mesto akrobatov. Podjetje Dewesoft namerava zgraditi podjetniški center, v katerem bo prostor za inovativne, sodobne podjetniške ideje, mlade podjetnike in podobno. Na degradiranih rudarskih površinah so letos očistili in uredili teren v sklopu prve faze, pri tem pa se je projekt obrnil v nepričakovano smer. Izvajalci bodo namreč morali upoštevati, da je Lakonca tudi rastišče orhideje Dactylorhiza incarnata oziroma mesnordeče prstaste kukavice.

To je morda presenetilo občane, ne pa strokovnjakov. »Na Lakonci se je na degradiranem območju sčasoma razvilo sekundarno življenjsko okolje, kjer se je na manjšem delu razrasla mesnordeča prstasta kukavica. Gre za zavarovano vrsto orhideje, ki uspeva na sončnih rastiščih ter cveti v maju in juniju,« pravijo. Rastišče na Lakonci se razprostira na 3700 kvadratnih metrih.

Obiskovalce opozarja in obvešča informativna tabla. FOTO: Roman Turnšek

38 primerkov so potrdili ob zadnjem štetju.

Selitev orhidej

Ta orhideja raste na vlažnih in močvirnih travnikih, ob robu mokrišč, v nižinah pa do sredogorja na bazičnih in apnenčastih tleh. Ogrožena in zavarovana je zaradi pregnojenih tal, zaraščanja in izsuševanja mokrišč, nevede jo uničujejo tudi ljudje. »Ljudje praviloma zemljišča, revna z organskimi snovmi, in mokre travnike obravnavajo kot manjvredne, na drugi strani pa potem mislijo, da so ta območja primernejša za gradnjo. Na tak način lahko posebne in redke vrste izgubimo,« pojasnjujejo. Na Dewesoftu so se priključili dejavnostim za zavarovanje rastline, ob zadnjem štetju so potrdili 38 primerkov.

Na Lakonci tako trenutno izvajajo ukrepe za zaščito rastišča. Postavili so informativno tablo in območje ogradili. Kosijo le enkrat, biomaso morajo zaradi ohranjanja revnega stanja odstraniti. Odstranili so tudi večino lesne zarasti in preprečujejo njeno ponovno razrast. Orhideje bodo prestavili na severni del ob Mestu akrobatov, kjer je zelo podobno rastišče, primerno tudi po oceni Zavoda RS za varstvo narave OE Celje.

Rada ima mokra, bazična in apnenčasta tla. FOTO: Ljudmila Strahovnik

Načrtovana nova lokacija bo vključena v Mesto akrobatov kot nadomestni habitat tako za omejeno zavarovano orhidejo kot tudi za druge vrste, ki za uspevanje potrebujejo takšen življenjski prostor. Mesto akrobatov bo poskrbelo tudi za rastišče. »Tako kot spoštujemo dediščino rudarstva in stare industrije v Zasavju, spoštujemo tudi naravo, zato bo Mesto akrobatov raslo v sožitju z njo,« strnejo na Dewesoftu.