V Mestu akrobatov ne bo akrobacij

Po iskanju idej za novo namembnost lokacije Lakonca pod Bukovo Goro in zasnovo ene od njih so se v Trbovljah začela dela. Lokacija, ki je bila dolga leta nedotaknjena in med drugim ena od priljubljenih sprehajalnih in rekreativnih točk, na njej so se zadrževale tudi različne divje živali, bo po načrtih kmalu vse kaj drugega.

Zemljišče je bilo v rudniški lasti, z zapiranjem premogovnikov pa je postalo občinsko. Pred časom so tam razmišljali o sodobni steklarni, imenovani zelena, vendar je Steklarna Hrastnik odstopila od namere. Pozneje se je porodila zamisel o postavitvi posebnega projekta, Mesta akrobatov.

Zamisel že uresničujejo. FOTO: Roman Turnšek

Brežina, ki bo izravnana in zasajena z drevjem. FOTO: Roman Turnšek

Mesto akrobatov poganja vizija, da Zasavje spet postane ena najmočnejših regij, stičišče visoke tehnologije in razvoja.

Odprto za vse

A z akrobacijami, kakršne si predstavljamo, ima projekt bore malo skupnega. »Projekt ni le novogradnja, temveč širša zgodba o razvoju regije in skrbi za naravno okolje. Mesto akrobatov poganja vizija, da Zasavje spet postane ena najmočnejših regij, stičišče visoke tehnologije in razvoja ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropi,« pojasnjujejo pri Dewesoftu, ki je vlagatelj.

»Mesto bo odprto za vse. Izvajale se bodo izobraževalne dejavnosti za najmlajše, ustvarjala se bodo nova podjetja, vse bo prepleteno z najnaprednejšo tehnologijo. Prostor bodo imeli našli mladi, ki bi radi gradili podjetja, in tisti, ki jih privlači inženirstvo,« načrtujejo.

Do poletja bodo uredili okolico. FOTO: Roman Turnšek

Vlagatelj se je za urejanje okolice povezal z Zavodom za gozdove. Začetek gradnje objektov bo predvidoma letos poleti, do takrat pa bodo urejali okolico. Podirati so začeli stara in slaba drevesa, grmovje in drugo. Urejajo ceste in dostop. Vlaka, ki jo uporabljajo za čiščenje podrasti in odstranjevanje drevja, bo kasneje uporabna kot sprehajalna oziroma pešpot. Med začetnimi deli se lotevajo sanacije brežine iz slabe rudniške jalovine. Brežino bodo zravnali, jo prekrili z zemljo, jeseni pa na njej zasadili avtohtono drevje.

Na Lakonci načrtujejo tudi športne površine, prirejanje kulturnih dogodkov in ureditev muzeja, ki bo poučeval o zasavskih temeljih in zgodovini.