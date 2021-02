V Mestnem gledališču ljubljanskem nadaljujejo sezono

Še vedno je obisk gledališč mogoč le v virtualnem prostoru. Kultura je osnovni gradnik naše identitete in temelj vzgoje, je živa in ves čas med nami. S spletnimi ogledi bodo tako lahko uresničili vsaj del abonmajske ponudbe, načrtovane za sezono 2020/21. Februarja napovedujejo dve spletni premieri in ponovitev romantične drame Jazz.