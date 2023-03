Po tragični nesreči: kaj vse bodo počeli v Melaminu

Po hudi nesreči maja lansko leto v kočevski tovarni Melamin, ko je v eksploziji umrlo sedem ljudi, o čemer smo že poročali tukaj, poteka rekonstrukcija poškodovanih delov tovarne po predvideni časovnici, so zagotovili v podjetju. Obsega tako rekonstrukcije jeklenih konstrukcij, strojno-tehnoloških ter električnih inštalacij kot tudi gradbeno-vzdrževalna dela pri popravilu poškodovanih fasad objektov, zamenjavi poškodovanega stavbnega pohištva ter nadgradnji podzemnega telekomunikacijskega optičnega omrežja.

Premik glavnega vhoda za tovorna vozila s sprejemnico bo prinesel nov način sprejema surovin.

V letu 2023 so, kot pravijo, predvidene dograditve in izboljšave protipožarnih sistemov, ki so sicer že pred izrednim dogodkom dosegali varnostne standarde. Zdaj bodo v Melaminu implementirali najboljšo razpoložljivo tehnologijo. Izboljšave bodo obsegale izgradnjo dodatnega bazena za požarno vodo, dodatnega bazena za gasilno vodo, sprinkler ventilske postaje ter izboljšave na intervencijskih poteh.

Načrtovane spremembe

Premik glavnega vhoda za tovorna vozila s sprejemnico bo prinesel nov način sprejema surovin. Nova sprejemnica bo pomenila še varnejši način sprejema surovin ter preverjanja kamionov z referenčnimi številkami. Dodatne organizacijske ukrepe za zagotavljanje najvišje varnosti si je podjetje zastavilo samo.

V Melaminu proizvodnja poteka v treh različnih programskih enotah, in sicer poleg kemične tudi v obutveni in lesni industriji. Trenutno obratuje 50 odstotkov proizvodnje v enoti kemične industrije in 100 odstotkov proizvodnje v enotah lesne in obutvene industrije, zato moči usmerjajo v varen in postopen vnovičen zagon preostalih proizvodnih zmogljivosti. Do konca marca je predvideno povečanje obsega proizvodnje v enoti kemična industrija na 60 odstotkov zmogljivosti. Proizvodnje, ki za svoje delovanje uporablja epiklorhidrin, pa na obstoječi lokaciji ne bodo več zagnali.

Prizadevajo si tudi za vnovično vzpostavitev večine proizvodnih kapacitet, ki naj bi jih postopno zagnali do konca 2023.

Zaradi zmanjšanja proizvodnje, ki je posledica omenjene odločitve, podjetje išče možnosti razvoja in proizvodnje novih proizvodov, ki ne vključujejo rabe nevarnih snovi. Slednji zahtevajo novo tehnologijo, ki pa je še v razvoju.