V Medvode na kranjske klobase

Na prireditvenem prostoru ob tržnici v Medvodah bodo to soboto, 23. septembra, od 8. do 15. ure pripravili Festival kranjske klobase, ki je v obdobju pred covidom-19 potekal ob Zbiljskem jezeru. Organizira ga Javni zavod za šport, turizem, kulturo, mladino in socialno-varstvene storitve Sotočje Medvode.

Po nekajletnem premoru se vrača Festival kranjske klobase, tokrat v malo manjši izvedbi, pa vseeno boste lahko preizkusili klobase vseh certificiranih proizvajalcev, kar 13 jih je. Pripravljajo še kuharski šov v živo z Juretom Galičičem, udeležencem Masterchefa Slovenija. Kupiti bo mogoče degustacijske kupone, ves izkupiček od prodaje pa bo šel v dobrodelne namene, in sicer za prizadete v poplavah v občini Medvode. Kranjska klobasa ostaja svojevrstna kraljica slovenske kulinarike. Na to kaže tudi njena zaščita, saj je uvrščena v register nesnovne dediščine kot živa mojstrovina državnega pomena, prav tako je evropsko zaščitena.

Festival je pred leti neslavno končal svoje poslanstvo, ker so se uprli proizvajalci zašpiljenih dobrot, ki so združeni v gospodarsko interesno združenje Kranjska klobasa. Menili so, da je ocenjevanje nepotrebno in neprimerno, saj naj bi bile klobase vseh mesarskih podjetij izdelane po enotnem receptu.