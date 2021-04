V Medvodah niso bili bobri, ampak vandali

V Občini Medvode letos opažajo vse več smetenja in vandalizma, ki je po mnenju Mateja Osolnika, svetovalca medvoškega župana, predvsem posledica omejitev gibanja na posamezne regije zaradi covida-19. Žal se posamezniki ne omejijo le na puščanje smeti na javnih krajih, temveč se znašajo tudi nad drevesi, smetnjaki ... Komu so napoti drevesa Na javnem facebook profilu medvoškega župana Nejca Smoleta smo tako lahko nedavno zasledili njegov zapis, s katerim opozarja, da je med občani opaziti vse več tistih, ki zadnje čase uničujejo vse, kar jim pride pod roke. Smeti na mizah in pod njimi na trž...