V Mariboru vpili: »Vse skupaj zarota«

Na Trgu svobode v Mariboru se je tretjo soboto zapored zbrala množica ljudi in med drugim izražala nestrinjanje z obveznim nošenjem zaščitnih mask in cepljenjem proti covidu 19. Med govorci so številni dvomili o obstoju novega koronavirusa in trdili, da je »vse skupaj zarota«. Po ocenah policije se je shoda udeležilo okoli 130 ljudi.



Neprijavljeni shod, ki se je začel v 16. uri, so spremljale okrepljene policijske enote. Policisti so nekajkrat prek megafona pozvali prisotne, naj spoštujejo ukrepe za preprečevanje širjenja virusa, množica pa jim je odgovorila z žvižganjem.



Nekaj udeležencev shoda je nosilo slovenske zastave ali transparente. Prek prenosnega mikrofona in zvočnika, ki ju je na prizorišče prinesla ena od udeleženk, je zbrane nagovorilo več posameznikov. »Naj dokažejo, da virus res obstaja«, »Hočemo pravico do svobode govora«, »Cepljenje je smrtno nevarno«, »Zasužnjiti nas hočejo«, »Vse skupaj je eksperiment, mi pa smo poskusni zajci,« so med drugim govorili.

Zaznali posamezne kršitve

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da je dogodek potekal mirno, zaznane pa so bile posamezne kršitve zakona o nalezljivih bolezni in zakona o varstvu javnega reda in miru. Policisti so na dogodku ugotovili identiteto več ljudi.



Policisti so po navedbah mariborske policijske uprave na dogodku opravljali naloge varovanja življenja in premoženja ljudi ter preprečevali kršitve javnega reda in miru, nadzirali pa so tudi spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni.

