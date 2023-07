V Mariboru višje cene parkiranja in več plačljivih parkirišč

V Mariboru so sredi tega meseca stopile v veljavo nove cene parkiranja na občinskih površinah. Ta teden so razširili plačljivo parkiranje še na nekatere nove ulice. Tamkajšnjim stanovalcem na občini svetujejo, da čim prej pridobijo dovolilnico za parkiranje.

Nove cene parkiranja je mestni svet potrdil na junijski seji. Na večini parkirišč v središču mesta, v t. i. belih conah od 1 do 11, stane ena ura parkiranja namesto 80 centov po novem en evro. Za parkiranje izven centra mesta je namesto 50 centov treba plačati 60 centov na uro. Na Slomškovem trgu pa bo nova cena ure parkiranja namesto 1,50 evra znašala 1,70 evra.

Na ograjenih parkiriščih v Sodni in Mlinski ulici ter na Rakuševem trgu je za uro parkiranja treba plačati 1,5 evra namesto 1,2 evra. Prav tako se je spremenila cena parkiranja na ograjenem parkirišču pod Pohorsko vzpenjačo, kjer to po novem stane evro na uro.

Cene dovolilnic za stanovalce in abonente ostajajo nespremenjene. Parkiranje se v Mariboru obračunava od ponedeljka do petka med 8. in 19. uro, ob sobotah in nedeljah pa ostaja brezplačno.

Ta teden so razširili belo cono še na Trubarjevi ulici (med Kamniško in Marčičevo), Poljančevi ulici (do Marčičeve), Vinarski ulici (do Vilharjeve), Vrbanski ulici (od Mitnice do križišča z Medvedovo), Žolgarjevi ulici (manjkajoči vmesni del), Gosposvetski cesti (od Prežihove do Kosarjeve), Smetanovi ulici (do Turnerjeve), Ulici Moše Pijada (do Raičeve) ter Kočevarjevi ulici. Parkiranje je na teh lokacijah plačljivo od 21. julija.

Z občine sporočajo, da bodo nadzorniki javnega podjetja Marprom še ves naslednji teden izvajali nadzor in dajali samo obvestila, s katerimi bodo voznike opozarjali na uvedbo plačljivih con. Obvestilo ne bo imelo represivnega učinka, temveč je namenjeno opozorilom.

"Spremembe se izvajajo predvsem zaradi trajnostnega upravljanja mirujočega prometa, boljših pogojev za stanovalce v centru mesta, predvsem pa zaradi uskladitve cen parkiranja z rastjo stroškov," pojasnjujejo na občini. Ob tem dodajajo, da je bila zadnja uskladitev cen parkirnin leta 2007.

Na občini prav tako izpostavljajo, da so v sklopu širitve belih con uredili parkirna mesta, poskrbeli za obrez dreves, odstranitev grmičevja in ovir ter uredili prometno signalizacijo. Na lokacijah bodo na voljo tudi novi parkomati, uporabnike pa pozivajo, da zaradi lažje in enostavnejše uporabe koristijo mobilno aplikacijo za plačevanje parkiranja EasyPark.

Potem ko so aprila lani uvedli sistem souporabe koles Mbajk, je te dni v Mariboru v sklopu Olimpijskega festivala evropske mladine (Ofem) zaživel tudi sistem uporabe električnih skirojev Bolt. Ti bodo po trenutnih napovedih na voljo do konca letošnjega Evropskega tedna mobilnosti konec septembra.