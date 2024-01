V Mariboru preplah zaradi sumljive pošiljke

Mariborski policisti so bili zjutraj obveščeni, da so v poslovalnici v Mariboru prejeli pošiljko, v kateri naj bi bila neznana snov. Šlo naj bi za prah.

Policisti so sporočili, da izvajajo dejavnosti, ki so v teh primerih predvidene. Poleg tega so ustrezno zavarovali okolico, na kraju dogodka pa posredujejo tudi gasilci.

Ali je sumljiva snov v pošiljki nevarna za zdravje in življenje ljudi, bo znano po opravljeni analizi. Ko bo znanih več informacij, bo policija obvestila javnost.