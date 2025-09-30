V Mariboru je potekala 39. tradicionalna trgatev najstarejše trte na svetu (FOTO)

Veliki finale 25. Festivala najstarejše trte so sklenili s kronanjem nove, že 14. vinske kraljice Maribora. To je postala 23-letna Natalija Ploj iz vinarske družine Ploj iz Apač. Izmerili pa so tudi rekordno sladkorno stopnjo grozdja. Po besedah Simone Hauptman iz KGZS Maribor, strokovnjakinje za vinogradništvo, je žametna črnina v letošnjem letu dosegla kar 82 °Oe, kar je pri tej sorti redkost.

»Razmere za vinogradnike so bile skoraj idealne; veliko sladkorja, ravno prav kislin in ugoden pH obetajo izvrstne rezultate v kleti.« Letnik 2025 bo ostal zapisan kot poseben. Stane Kocutar, ki za Guinnessovo rekorderko skrbi že 15 let, je dodal, da so letos nabrali 68 kilogramov grozdja, s sosednjih potomk pa še dodatnih 113.

Ranko Šmigoc, direktor več podjetij JHMB, je v družbi žene Renate in sodelavca Aleša Hojskega predstavil nov električni avtobus.

Mariborski župan in gospodar najstarejše trte Saša Arsenovič v družbi Iva Velišeka, nekdanjega direktorja Praškega gradu.

David Hojnik iz DH Fashion je oblekel Marušo Mukenauer, 13. vinsko kraljico Maribora, Natalijo Ploj, 14. vinsko kraljico Maribora, in Nino Polanec, vinsko kraljico Slovenije.

Simbolično je prvi grozd odrezal dr. Zdravko Kačič, rektor mariborske univerze, ki letos praznuje 50-letnico obstoja, posebno zahvalno listino pa je prejel Ivo Velíšek, nekdanji direktor uprave Praškega gradu.

»Ob tem gradu je zasajen vinograd, kot si je to zamislil Jože Plečnik, pod kipom tega znamenitega slovenskega arhitekta na grajskem kompleksu v Pragi na Češkem pa od leta 2014 rastejo štiri potomke najstarejše trte,« je še povedal Kocutar.

Natalija Ploj, 23-letna Apačanka in 14. vinska kraljica Maribora