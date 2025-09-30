  • Delo d.o.o.
V Mariboru je potekala 39. tradicionalna trgatev najstarejše trte na svetu (FOTO)

Izmerili pa so tudi rekordno sladkorno stopnjo grozdja.
Marko Pigac
 30. 9. 2025 | 07:00
Veliki finale 25. Festivala najstarejše trte so sklenili s kronanjem nove, že 14. vinske kraljice Maribora. To je postala 23-letna Natalija Ploj iz vinarske družine Ploj iz Apač. Izmerili pa so tudi rekordno sladkorno stopnjo grozdja. Po besedah Simone Hauptman iz KGZS Maribor, strokovnjakinje za vinogradništvo, je žametna črnina v letošnjem letu dosegla kar 82 °Oe, kar je pri tej sorti redkost.

»Razmere za vinogradnike so bile skoraj idealne; veliko sladkorja, ravno prav kislin in ugoden pH obetajo izvrstne rezultate v kleti.« Letnik 2025 bo ostal zapisan kot poseben. Stane Kocutar, ki za Guinnessovo rekorderko skrbi že 15 let, je dodal, da so letos nabrali 68 kilogramov grozdja, s sosednjih potomk pa še dodatnih 113.

Simbolično je prvi grozd odrezal dr. Zdravko Kačič, rektor mariborske univerze, ki letos praznuje 50-letnico obstoja, posebno zahvalno listino pa je prejel Ivo Velíšek, nekdanji direktor uprave Praškega gradu.

»Ob tem gradu je zasajen vinograd, kot si je to zamislil Jože Plečnik, pod kipom tega znamenitega slovenskega arhitekta na grajskem kompleksu v Pragi na Češkem pa od leta 2014 rastejo štiri potomke najstarejše trte,« je še povedal Kocutar. 

MariborSlovenijatrtatrgatevgrozdjevinogradnikiStara trta
