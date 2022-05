V Mariboru eni jokali od sreče, drugi od solzivca (FOTO)

Najuspešnejši slovenski nogometni klub vseh časov NK Maribor je v nedeljo pozno popoldne vendarle slavil svoj težko pričakovani naslov državnih prvakov, ki se jim je v zadnjih dveh letih izmikal.

Popravni izpit, znova z NK Muro, ki ima v Fazaneriji, odkar je bila znova ustanovljena, boljši izkupiček, se je izšel kot v uvodu biografije Marcosa Tavaresa, brazilsko-mariborske nogometne legende, ki je preporodila togi slovenski klubski nogomet in se z nedeljskim dvigom pokala dokončno poslovila od aktivne športne poti. Z gladko zmago.

Agresiven začetek

Vijoličasti so s točko prednosti pred neposrednim zasledovalcem FC Koprom odšli na Fazanerijo v Mursko Soboto, kjer jih je, sicer zdesetkana, čakala vedno neugodna Mura, ki jim je lani, na prav tako zadnji tekmi, a v Ljudskem vrtu, odnesla naslov. Takrat je najuspešnejši slovenski nogometni klub potreboval le točko, na koncu pa ostal praznih rok. Letos bi mu bil dovolj tudi poraz, a bi moral FC Koper na ŽAKU pri NK Bravu največ remizirati. Kar se je na koncu tudi zgodilo. Bravo in Koper sta se razšla brez zadetkov.

Nogometaši kakor tudi navijači so imeli več kot dober razlog za slavje.



Vijoličasti so v tekmo krenili agresivno, saj so si želeli takoj podrediti aktualne državne prvake. Slavnostno se je ogvantal tudi trener Radovan Karanović, ki je bil ob igrišču vedno v športnih oblačilih, in še dodatno motiviral svojo udarno enajsterico, v kateri pa v nasprotju z lani, ko je ekipo vodil Simon Rožman, ni manjkal Rok Kronaveter. Mariborčan, ki je Olimpiji prinesel dva naslova državnih in dva naslova pokalnih prvakov, je bil poleg kapetana Martina Milca eden od motorjev ekipe, ki jim je bilo do lovorike najbolj mar. Rezervnega vratarja Mure Vida Šumenjaka je zamenjal Marko Zalokar, ki ga mika prestop k vijoličastim. Sama tekma se je, kot rečeno, odvila v korist vijoličastih, povsem športno, drugače pa bi lahko rekli za nekatere navijače.

Incidenti po tekmi

Veliko bo namreč treba na Nogometni zvezi Slovenije postoriti predvsem za varovanje tekem v praksi, saj so se incidenti po srečanju vrstili predvsem zaradi napačnih odločitev, kar je privedlo do manjših ravsov in nepotrebne uporabe solzivca, saj so bili v neposredni bližini tudi otroci. Najzvestejšim navijačem pa je bilo zaradi tega onemogočeno slavje s svojimi šampioni ob dvigu pokala, a je to prepoved »pametno« prekršil ravno kapetan vijoličastih, ki je pokal v družbi soigralcev odnesel do članov Viol na drugo stran murskosoboškega stadiona, ki so stali za zidom policijskih oklepnikov. Strasti so se pomirile in slavje se je lahko nadaljevalo pozno v noč po mariborskih ulicah.

Pokal je do članov Viol, ki so čakali za živim policijskim zidom, prinesel kapetan na lastno pest. FOTOGRAFIJE: Marko Pigac

»Moje delo prej, 11 let v nogometni šoli, kako sem se socializiral v klubu ali na splošno v mestu Maribor … Enostavno, ta lovorika je epilog vsega tega. Maribor je moja največja ljubezen. Klub in mesto. Morda to malce smešno zveni, ker nisem rojen v Mariboru, a sprejel sem ga za svojega. In danes sem najsrečnejši človek na svetu,« je strnil misli Radovan Karanović, ki je mesto trenerja, kot je dejal, najprej sprejel začasno, pozneje pa se je izkazalo, da tudi kot edino pravilno.

Zmerjal s prostitutkami

Predsednik FC Koper Ante Guberac se je po prvenstvu odprl in napadel NK Maribor z besedami, da so v njegovih očeh izgubili vse spoštovanje ter da bo zaradi zadnjih potez, ko so vijoličasti stimulirali Radomlje, uporabil vsa sodna sredstva, da jim naslov odvzame. »Mariboru ne bom nikoli čestital za ta naslov. Žal je klub, ki je bil ponos Slovenije, danes padel na raven dobesedno prostitutke.«

»To so zame poskusi iz obupa. Ne morem reči, da si Koper ne bi zaslužil naslova. Bili so resen tekmec in sem vesel, da so se uvrstili v Evropo, kjer bodo lahko resno nastopali. Na koncu pa je igrišče le oddelalo svoje. Maribor je zasluženo postal prvak brez podlih igric, ki se omenjajo, saj bi drugače s tem razvrednotili naš uspeh. Uspeh, ki je od vseh nas,« pa mu je odvrnil športni direktor NK Maribor Marko Šuler.

Solzivec za najbolj zagrete

NK Maribor je tri leta čakal na težko pričakovani 16. naslov državnih prvakov.

Radovan Karanović je prejel mrzel pivski tuš.