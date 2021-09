V Mariboru bodo upepeljevali hitreje: Slovenija po številu upepelitev v svetovnem vrh

Na odprtju

4700 upepelitev je bilo lani.

Pogrebno podjetje Maribor iz skupine Javnega holdinga Maribor (JHMB) je končalo izgradnjo prizidka k upepeljevalnici na Dobravi, ki sta ga minuli petek v uporabo predala župan Mestne občine Mariborin direktorica Pogrebnega podjetja MariborCelotna naložba, ki se je izvajala od januarja letos in je vključevala tudi nabavo in montažo četrte peči za upepeljevanje, je vredna 670.000 evrov. Pogrebno podjetje Maribor sicer izvaja upepeljevanje že več kot dve desetletji kot edino specializirano podjetje v severovzhodni Sloveniji. Tako s tovrstno dejavnostjo ne pokriva le potreb mesta, temveč širše regije. Od odprtja upepeljevalnice leta 1998 je Pogrebno podjetje Maribor opravilo že 84.000 upepelitev; čeprav jih je sprva planiralo 700 na leto, jih je lani zabeležilo 4700, upoštevaje smernice pa bo to število še raslo.Tako je nova peč – v prizidku upepeljevalnice – pomembna pridobitev, saj bo lahko podjetje z njo dvignilo število dnevnih upepelitev in s tem sledilo željam svojcev po čimprejšnjem pogrebu. Obenem zagotavlja manjšo obremenitev okolja, saj so novejše peči tehnološko bolj dovršene in zaradi tega energetsko varčnejše. Slovesno odprtje prizidka je v soboto zaokrožil še dan odprtih vrat, ko so širši javnosti predstavili postopek upepelitve, novinar in zgodovinarpa je podal zgodovinski pregled upepeljevanja na Slovenskem.Pri nas sta samo dve upepeljevalnici, poleg mariborske še v Ljubljani. »V Sloveniji smo po številu upepelitev pravzaprav v svetovnem vrhu, saj je upepeljenih kar 80 odstotkov vseh pokojnikov, v urbanih okoljih pa so te številke še višje in celo presegajo 90 odstotkov,« je povedala Pliberškova in dodala, da so potrebo po dodatnih zmogljivostih zaznali že pred epidemijo, med njo pa je bila še izrazitejša. Čeprav so delali podnevi in ponoči, je ob obstoječih kapacitetah nastajal zamik.Obstoječe peči bodo sicer po temeljiti prenovi še naprej v uporabi do izteka njihove življenjske dobe. Samo dobava in montaža peči sta mariborsko pogrebno podjetje stali dobrega pol milijona evrov, še dodatnih 160 tisočakov pa so odšteli za prizidek. Naložbo so z lastnimi sredstvi v celoti financirali v podjetju.