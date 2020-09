V mariborskem podjetju Tam Europe napovedali odpuščanja

Mariborsko podjetje Tam Europe, ki je pred leti s kitajskim kapitalom nastalo na pogorišču Tovarne vozil Maribor in še naprej proizvaja avtobuse, je tudi lansko leto kljub večjim prihodkom zaključilo z občutno izgubo. Letošnje ambiciozne načrte jim je porušil izbruh novega koronavirusa, zato zdaj že napovedujejo odpuščanja.



Podjetje, ki se v mariborski poslovni coni Tezno že nekaj let ukvarja s proizvodnjo letaliških in turističnih avtobusov, njegovi glavni načrti pa so povezani z večletnim razvojem električnega avtobusa, je konec leta 2019 imelo v povprečju 170 zaposlenih, od tega okoli 20 za določen čas.



Kot je razvidno iz letnega poročila družbe, so letos načrtovali prodajo 100 letaliških avtobusov, s čimer bi zagotovili stabilnost na mednarodnem trgu. Že v začetku leta so imeli naročila za 70 vozil, ki pa so bila zaradi pandemije preložena oziroma preklicana.



Ob tem poudarjajo, da je letališki segment s pandemijo na globalni ravni upadel za 89 odstotkov, kar je zgodovinsko najhujši upad doslej, večina letališč pa je bila kar tri mesece zaprta. Panoga se medtem pobira, kar se po njihovem kaže v povpraševanju, a še vedno ni jasnih napovedi normalizacije poslovnih in turističnih potovanj, s tem pa tudi ne stabilnosti panoge.

V podjetju, ki ga vodi Yu Zhao, so si ves čas prizadevali za ohranitev kolektiva in iskali možnosti za nadaljevanje proizvodnje, a so se zdaj zaradi upada naročil in negotovosti pri kupcih vseeno morali odločiti za večja odpuščanja. Vseeno nameravajo v čim večji meri ohraniti jedro kolektiva, ki bo omogočilo ponovni zagon proizvodnje takoj, ko bo to mogoče. Koristili državne ukrepe, a ne omogočajo ohranitve vseh delovnih mest »Podjetje nima dovolj prihodkov, ki bi zagotavljali delo vsem. Koristili smo tudi državne ukrepe, ki pa ne omogočajo ohranitve vseh delovnih mest,« pojasnjujejo v družbi, kjer so bili zaposleni doma od 16. marca do konca avgusta. Kljub negotovim razmeram še vedno načrtujejo, da bi do konca leta morda le zagotovili nova naročila, a še vedno v precej zmanjšanem obsegu v primerjavi z načrti.



Koliko prekinitev pogodb z zaposlenimi načrtujejo v podjetju, je za zdaj neznanka, saj na vprašanja v zvezi s tem niso odgovorili. Zaposleni niso sindikalno organizirani, zato informacij o tem nimajo niti v podravskem sindikatu Skei.



Pri mariborski območni službi zavoda za zaposlovanje so potrdili, da jih je podjetje v skladu z zakonom o predvidenem odpuščanju obvestilo, vendar po njihovih podatkih število delavcev, ki jim bodo prekinili delovno razmerje, še ni dokončno. Kot je povedal direktor zavoda Bernard Memon, odpuščanj še niso izvedli.



»Ko se bo to zgodilo, bomo delavcem omogočili organizirano prijavo v evidenco zavoda, nato pa tudi koriščenje potrebnih ukrepov in iskanje priložnosti za njihovo ponovno vrnitev na trg dela,« je še dejal Memon.



Tam Europe je sicer lani zabeležil 13,4 milijona evrov prihodkov, večino seveda na tujih trgih, kar je dobre štiri milijone evrov več kot leto prej. Izdelali so 55 avtobusov, skoraj vse letališke, le enega specializiranega za potujočo knjižnico za domači trg. S tem so precej zaostali za načrtovano prodajo, ki je predvidevala izdelavo kar 122 avtobusov. Manjša izguba kot leto prej Leto 2019 so tako zaključili z 2,2 milijona evrov izgube, kar je manj kot leto prej, ko je ta znašala dobre tri milijone evrov. Večina letaliških vozil je šla za znane kupce v Španiji, Turčiji, Egiptu, Južni Koreji, Vietnamu in Savdski Arabiji, medtem ko so izdelavo ostalih različic ustavili, saj so premajhni za konkuriranje velikim proizvajalcem, kot so Man, Iveco ali Scania. V prihodnje se zato nameravajo usmeriti predvsem v proizvodnjo specializiranih avtobusov, kot je omenjeni s knjižnico, morda vozila za krvodajalske akcije in podobno.



Še vedno pa se v podjetju ukvarjajo z razvojem električnega avtobusa, s katerim so začeli že ob zagonu tovarne in takrat neuspešno pričakovali tudi subvencijo države. Zanj so pripravili obsežna testiranja v Sloveniji in Dubaju, avgusta pa so prototip v brezplačno testno uporabo predali tudi mariborskemu mestnemu prevozniku Marpromu.



Eden od modelov je že v poskusni uporabi tudi na Malti, drugi pa na letališču v Dubaju. V redno prodajo naj bi vozilo prišlo v prihodnjih mesecih. »Naš cilj je, da naša prva vozila začnejo voziti po ulicah do naslednjega poletja,« so nedavno napovedali v podjetju. Načrtujejo, da bi v prvem letu serijske proizvodnje izdelali 50 vozil, nato pa proizvodnjo letno povečevali za okoli 15 odstotkov.